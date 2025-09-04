Asociaciones de jueces y fiscales piden a García Ortiz que no acuda a la apertura del Año Judicial por "respeto al Rey"

Las asociaciones mayoritarias de jueces y de fiscales han solicitado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, que no acuda a la ceremonia de apertura del Año Judicial, que se celebra este viernes, por "respeto al Rey".

Así lo plasman la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF) en un comunicado conjunto, que también firma la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

Esta última, además, ejerce la acusación popular en la causa judicial en la que está investigado (y al borde de sentarse en el banquillo de los acusados) García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos.

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado propuso juzgar a García Ortiz por, supuestamente, haber filtrado a la prensa un correo electrónico firmado por el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el que el letrado admitía que éste ha cometido dos delitos fiscales.

Ahora bien, el máximo responsable de la Fiscalía cuenta con el respaldo total del Gobierno. En una rueda de prensa celebrada este martes, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ensalzó la labor de García Ortiz.

"Persigue el delito y cuenta la verdad", alabó, antes de comparar su actuación con la de "los que mienten", en una clara alusión al entorno de Isabel Díaz Ayuso.

