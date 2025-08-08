El hermano de Sánchez pide a la juez que condene en costas a Manos Limpias por "mala fe" al pedir que le quiten el pasaporte

La defensa del director de orquesta David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha pedido a la juez de Badajoz que tramita el procedimiento que se sigue contra él por tráfico de influencias y prevaricación que imponga a Manos Limpias las costas de un recurso en el que la acusación popular insiste en la retirada del pasaporte.

Ese recurso pone de manifiesto "mala fe procesal" y "temeridad", afirma la defensa, que en un escrito presentado el pasado 31 de julio informó a la juez Beatriz Biedma de que David Sánchez "no ha cambiado de domicilio", "no tiene previsto cambiarlo" y no puede considerarse una modificación domiciliaria "la estancia en otros destinos durante el amplio período estival".

Acogiendo esos argumentos, la instructora denegó la medida cautelar de retirada de pasaporte solicitada por la acción popular, que sostiene que el hermano del presidente del Gobierno proyecta marcharse a Japón (donde residen varios de sus familiares directos).

Manos Limpias ha recurrido la decisión de la juez señalando que las explicaciones de la defensa son "tanto como decir que puede que durante el verano [el acusado] se marche de forma amplia del Reino de España y de la Unión Europea y que considera que ello no es un cambio de domicilio".

"Ciertamente, pasar dos o tres meses de vacaciones fuera de su domicilio habitual no es cambiar de residencia legalmente, pero sí que supone estar durante mucho tiempo ('amplio periodo estival') fuera del poder directo del Tribunal", señala el recurso.

La acusación popular sostiene que la retirada del pasaporte o la fijación de la fianza son medidas cautelares "claramente necesarias", "sin perjuicio de su derecho [de David Sánchez] a solicitar al Tribunal la autorización para determinadas salidas de la UE para determinados fines justificados".

Según Manos Limpias, "no hacerlo así supone que durante meses no sabremos si realmente este señor está a disposición del Tribunal o no".

Abandonar España, "auténtica invención"

La defensa de David Sánchez ha replicado con un nuevo escrito en el que señala que la acción popular "sigue sin aportar dato objetivo alguno" en el que apoyar la petición de una medida cautelar.

"Como bien dice el Juzgado", indica, David Sánchez "tiene su residencia en Portugal, pese a lo cual las acusaciones consorciadas se empeñan en situarla ahora en España. ¿No se acuerdan de sus infundadas imputaciones de fraude fiscal basadas en esa coyuntura geográfica? ¿Mala memoria o uso fraudulento y espurio de los datos procesales para tratar de inducir a error a los intervinientes en estas diligencias previas?".

El defensor afirma que no comprende "cómo es posible" que, a tenor de las explicaciones dadas a la juez, la acción popular llegue a la conclusión de que David Sánchez pretende "abandonar el territorio de España y de la UE".

"Nunca es recomendable que una parte falte a la verdad (...), pero más todavía si no opone absolutamente nada a lo resuelto por el Juzgado", indica.

"Concluir que David Sánchez quiere abandonar definitivamente el territorio ibérico para eludir la acción de la justicia constituye no una inferencia, sino una auténtica invención refractaria al sentido de las palabras usadas por esta parte procesal", dice la defensa.

A su parecer, no solo procede la desestimación de la pretensión de Manos Limpias sino que, "atendida la mala fe procesal, así como la inconveniencia técnica del recurso que revela su temeridad, solicitamos que se impongan al recurrente las costas correspondientes a este incidente".