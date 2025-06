Santos Cerdán negará en el Supremo la autenticidad de los audios de Koldo que grabaron el reparto de presuntas 'mordidas'

Santos Cerdán, el número 3 del PSOE hasta hace 18 días, a quien Pedro Sánchez defendió como "persona honesta" y por quien María Jesús Montero o Félix Bolaños pusieron "la mano en el fuego", hará esta mañana su primer paseíllo para declarar como investigado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

El instructor de la Sala Penal aprecia "consistentes indicios" de presuntos delitos de organización criminal y cohecho: un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido el pasado 12 de junio sitúa a Cerdán en el epicentro de una trama de corrupción en la que habría actuado "en connivencia" con el exministro de Transportes (y su antecesor en la poderosa Secretaría de Organización del PSOE) José Luis Ábalos y con el asistente de éste, Koldo García, en la adjudicación de obras públicas "a cambio de precio", es decir, sobornos.

Cerdán, sin embargo, negará hoy su implicación en esos hechos. "Defenderá su inocencia", aseguran fuentes jurídicas.

Y, como hizo Ábalos el pasado 23 de junio, no reconocerá los audios que Koldo García grabó a escondidas durante años y fueron incautados por la UCO durante su detención en febrero de 2024.

Según las fuentes mencionadas, Cerdán no otorgará autenticidad a esos audios. No porque hayan sido objeto de alteración por la UCO, sino porque esas conversaciones "no responden a la realidad" y el formato de los audios no garantizaría su integridad.

El no reconocimiento de grabaciones y/o su supuesta manipulación en un intento de lograr la nulidad de esos elementos probatorios ya ha sido una estrategia ensayada en otros casos de corrupción como Gürtel o Villarejo. En ambos fracasó: tanto las grabaciones del concejal José Luis Peñas como las realizadas por el antiguo comisario han sido tenidas en cuenta por los tribunales.

En el caso de la trama que investiga el Tribunal Supremo, además, la UCO está analizando ingente documentación a las empresas adjudicatarias y los propios expedientes administrativos que pueden ser elementos corroboradores de las imputaciones.

Algunas de las grabaciones en las que, según la UCO, aparecen como interlocutores Koldo y Cerdán se mencionan adjudicaciones concretas. Es el caso de un audio fechado el 2 de febrero de 2022, en el que García insiste a Cerdán "primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona".

La UCO ha identificado que se trataba de la licitación del tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68, por un importe de 92,4 millones de euros, y de la construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), por un importe final de 62 millones.

En esa misma grabación, se escucha a Cerdán decir "yo les pedí a estos lo de Sevilla", en referencia a unas obras en el Puente del Quinto Centenario, en la capital andaluza.

Koldo: Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona

Santos Cerdán: …que se la voy a dar, 550.000 euros

Koldo: Sí, cierto

Cerdán: 550

Koldo: Cierto, es verdad

Cerdán: Esto es lo de Logroño, esto es de aquí, esto es de allá

Koldo: (interrumpe) No eso no es así, es de, de Murcia

Cerdán: (interrumpe)(ininteligible) De, sí, y Logroño me dicen ellos y después lo que nos queda es lo de Sevilla

Koldo: No, ¿y lo de Barcelona?

Cerdán: 550.000 y de ahí descontamos. Entonces lo de Sevilla, les diré que me lo pongan por escrito, si no. Y te lo doy, ¿vale?

Koldo: No, no, dáselo a él, yo no quiero problemas.

Audio | Cerdán a Koldo, sobre la cantidad que le correspondía al exministro Ábalos: "Que se la voy a dar, 550.000 euros"

En una conversación entre Cerdán, Koldo y Ábalos, el primero regaña al segundo por hablar del reparto del dinero:

Koldo: […] Me llamó el jefe, me dijo que tenías muchísimo miedo y preocupación porque decían que había empresas pequeñas, que yo estaba pidiendo dinero para que pudieran conseguir contratos públicos. Vale muy bien.



Cerdán: (Ininteligible)



Koldo: Eso me da exactamente igual. Me comentó, dice, pero vamos a ver, yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta mil (70.000) que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000). Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas. […]



Koldo: […] Yo es verdad que he recibido veinticinco, que es lo que me han dado a mí, y de eso hay otros veinticinco, pero en realidad que no (ininteligible) que no lo tienen. […]

Koldo: Sí, quiero que sepas, escucha, pero escúchame un momento, por favor, por favor, por favor, ¿vale? Bien. Que sepáis que yo lo que tengo hecho y yo lo tengo, y estoy seguro que no me equivoco. Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón… 450 se le dieron en tres sobres.



Cerdán: Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto.

Koldo: Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y (ininteligible, hablan los dos a la vez).

Cerdán: ¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla.

Ábalos: Ya está

Fuentes jurídicas señalaron que Cerdán, sin embargo, negará hoy ante el juez del Supremo haberse enriquecido ilícitamente o haber participado en reparto alguno de 'mordidas'.