La ponencia del TC defiende que no sería democrático "exigir una habilitación constitucional expresa para la amnistía"

"Si se entendiera que una ley de amnistía no es constitucionalmente admisible por no haber atribuido la Constitución esta competencia al Parlamento se estaría excepcionando el principio democrático, y, en particular, la potestad legislativa", afirma la ponencia sobre la ley de amnistía que debatirá el Tribunal Constitucional, conocida por EL ESPAÑOL.

El borrador de sentencia será examinado a partir del próximo 10 de junio por el pleno del TC, integrado por 10 miembros, siete progresistas y cuatro conservadores. Su aprobación, por tanto, es más que probable. La ponencia, de 191 folios, solo estima el recurso interpuesto por los diputados y senadores del PP en lo relativo a tres preceptos, tal como adelantó EL ESPAÑOL, aunque únicamente uno de ellos es anulado y expulsado de la ley. En ella se rechaza que la amnistía no quepa en la Constitución, que, a diferencia de los indultos, no la prevé de forma expresa. "El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente", indica la ponencia, que descarta que la amnistía "precise una expresa habilitación constitucional". El Supremo confirma la decisión del juez Llarena de no amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación Considera que la interpretación que hacen los diputados y senadores del PP en el recurso de inconstitucionalidad "es incompatible con la idea de Constitución abierta, que es inherente al Estado democrático y al pluralismo político" El aval a la constitucionalidad de la ley es prácticamente completo. El único precepto cuya anulación se propone en la ponencia es el relativo a la extensión de la amnistía a los actos relacionados con el proceso independentista cuya realización se haya iniciado antes del día 13 de noviembre de 2023 "aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha". El TC, en línea con las objeciones formuladas por la Comisión de Venecia, anula ese precepto al entender que una norma como la amnistía tiene que tener un plazo temporal determinado. Hay un segundo artículo que es declarado inconstitucional, aunque no conlleva su nulidad. Se trata del apartado del artículo 1 que aplica la amnistía a los actos de desobediencia, desórdenes públicos o atentados contra la autoridad ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos y fines del proceso independentista. La norma no incluye la amnistía de esos mismos actos delictivos, pero cometidos por quienes se han opuesto al 'procés'. Incurre así en una inconstitucionalidad por omisión, ya que, según la ponencia, tanto unos como otros deberían estar en el ámbito de aplicación de la norma. La declaración de inconstitucionalidad que se propone no anula, sin embargo, la parte del precepto que afecta a las desobediencias, desórdenes públicos o atentados contra la autoridad de los partidarios del 'procés'. El proyecto de sentencia contiene también una interpretación conforme referida al artículo 13 de la ley de amnistía. La ley señala "si el proceso de exigencia de responsabilidad contable tramitado por el Tribunal de Cuentas se hallara en fase de primera instancia o de apelación, los órganos competentes de dicho Tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las entidades del sector público perjudicadas por el menoscabo de los caudales o efectos públicos relacionados con los hechos amnistiados, dictarán resolución absolviendo de responsabilidad contable a las personas físicas o jurídicas demandadas, cuando dichas entidades no se hayan opuesto". La ponencia considera que esa norma debe interpretarse en el sentido de que, tal como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, también deben ser oídos los ejercitantes de la acción de responsabilidad contable. El borrador de sentencia no se pronuncia específicamente sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación de fondos más allá de avalar que no comprometa a los intereses financieros de la Unión Europea. Para no se refiere a la interpretación de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que ha rechazado amnistiar la malversación de fondos públicos cometida o atribuida a los líderes del 'procés'. El cargo de malversación es el obstáculo para que Puigdemont regrese a España, de donde huyó en octubre de 2017, y para que el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconsejero Jordi Turull, entre otros, puedan volver a ejercer cargos públicos, incluidos los electivos, que ahora les están vedados.