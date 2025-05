Gallardo quiere ser juzgado con el privilegio de los aforados: el caso pasa al Tribunal Superior al tener ya su acta de diputado

De ser juzgado, y es probable que así sea, Miguel Ángel Gallardo se sentará en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt). No queda otra opción.

¿Por qué? Según ha podido saber EL ESPAÑOL por múltiples vías, el líder del PSOE extremeño ya ha recogido su acta de diputado en la Asamblea extremeña. Lo hizo este miércoles, 21 de mayo. Y eso le concede, automáticamente, la condición de aforado. Por tanto, sólo el TSJExt podrá juzgarle (al menos, mientras siga siendo parlamentario).

Así las cosas, Gallardo ya está aforado. Desde hace tan sólo unas horas. Pero sucede que este mismo jueves, 22 de mayo, la juez que le investiga, Beatriz Biedma, ha abierto juicio oral contra él.

Debido a su recién adquirida condición, la causa contra él deberá ser derivada al Tribunal Superior de Justicia extremeño. Fuentes próximas al político, de hecho, confirman a este periódico que su abogado no tardará en "hacer constar" a la instructora que Gallardo obtuvo la condición de aforado unas horas antes de que ésta le haya definitivamente al banquillo.

Hasta la tarde del día 21, Gallardo, por tanto, no estaba aforado. Únicamente tenía los cargos de secretario general del Partido Socialista de Extremadura y de presidente de la Diputación de Badajoz. Ya con el aforamiento, debería ser juzgado por el TSJ.

Y es probable que así suceda. Ahora bien, existe otro dato relevante: la defensa del político socialista tiene recurrida la resolución con la cual la juez daba por terminada la investigación contra Gallardo y en la que proponía que éste fuese juzgado.

Dicho recurso fue presentado ante la Audiencia Provincial de Badajoz, que es jerárquicamente superior a la magistrada instructora. Por tanto, la decisión de este tribunal, que aún no se ha producido, primaría sobre la de Biedma, de ser contrarias una y otra.

La decisión de la Audiencia

La Audiencia pacense podrá, por un lado, avalar la postura de la juez de proponer que Gallardo sea juzgado. El procedimiento judicial avanzaría así mediante los trámites oportunos. Pero el tribunal también podría revocar la decisión de Biedma.

¿Por qué? Podría suceder si esta Sección, compuesta por tres miembros, considerase que no existen indicios de delito en esta causa y obligue a archivarla.

La Audiencia también podría corregir a la juez si concluye que la instrucción ha sido insuficiente, escenario en el cual Biedma estaría obligada a reabrir su instrucción y seguir practicando diligencias.

En conclusión: Gallardo está aforado ante el TSJExt desde que recogió su acta de diputado autonómico. Eso sucedió este miércoles, día 21 de mayo. Horas después, ya el jueves 22, la juez Biedma firma la resolución que manda a juicio al político. La defensa de éste no tardará en hacer constar a la magistrada que el dirigente, esta mañana, ya ha amanecido como aforado. Y, por tanto, sólo podrá ser juzgado por el Tribunal Superior.

Así es probable que suceda. Siempre, eso sí, que la Audiencia de Badajoz no concluya que la causa deba ser archivada. Ese escenario sí evitaría el juicio, tanto en un órgano como en otro.

La investigación judicial

En el llamado caso Azagra, Gallardo ha estado investigado junto a David Sánchez, el hermano músico de Pedro Sánchez que emplea el alias de David Azagra.

Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo en la clausura del Congreso del PSOE de Extremadura Efe

¿Por qué motivos? Durante un año, la juez investigó las supuestas irregularidades en torno a la creación y adjudicación de una plaza en la Diputación de Badajoz, presidida por Gallardo, y que acabó siendo concedida al hermano del presidente del Gobierno.

En el auto de este jueves en el que Biedma ordena la apertura de juicio oral, atribuye a ambos investigados los supuestos delitos de tráfico de influencias y de prevaricación.

Frente a las críticas del PP, Gallardo defiende que no pretende el aforamiento per se ni busca torpedear la causa judicial. Asegura, en conversación con este periódico, que pretende que "el número uno del PSOE extremeño deje de estar en la periferia política" y pase a formar parte "del día a día" de la contienda parlamentaria desde la Asamblea.

Sin embargo, Gallardo prometió que no estaría aforado hasta que el caso David Sánchez fuera cosa del pasado. No ha sido así. Pero se justifica: "Las acusaciones [populares] de la causa han querido alargar el proceso judicial para que yo no pueda confrontar políticamente. Y la legislatura [en Extremadura] termina en sólo dos años". Para su entrada en la Asamblea ha sido necesaria la dimisión de un alto cargo del PSOE pacense, de su máxima confianza.