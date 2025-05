La miss enchufada por Ábalos, al juez: "Pedí por Instagram al ministro ayuda para obtener trabajo y Koldo falseó mi CV"

Claudia Montes, la modelo enchufada por el exministro José Luis Ábalos en una empresa pública, ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo.

Como testigo, obligada a decir la verdad, esta Miss Asturias sénior 2017 ha relatado que contactó con Ábalos a través de la red social Instagram. Le pidió "ayuda para conseguir trabajo" y, al poco, acabó contratada en la empresa pública LogiRail, filial de Renfe.

Según su testimonio, debió ser Koldo García, el principal asesor de Ábalos, quien "falseó" su currículum y lo envió a dicha compañía, adscrita al Ministerio de Transportes. Aquello ocurrió a finales de 2019.

Sobre Ábalos, Montes ha señalado que le conoció en un acto político del PSOE en Gijón, ciudad en la que reside. "Luego, le escribí por Instagram contándole mi situación, que era muy complicada. Le pedí ayuda para obtener trabajo", ha señalado la modelo ante el juez del Supremo Leopoldo Puente.

Al inicio de su interrogatorio, cuando el magistrado le ha preguntado a la testigo si "ha tenido alguna relación o especial amistad" con el exministro, Claudia Montes ha precisado que "nunca" ha tenido "relaciones sentimentales ni sexuales" con Ábalos, que también fue hasta 2021 secretario de Organización del PSOE.

La modelo, de hecho, militaba en este partido, pero, recientemente, se dio de baja a través de una carta en la que reprocha a su dirección que la hayan abandonado a su suerte y permitido su "lapidación social".

Como ha relatado la miss en el Supremo, en octubre de 2019 conversó con Koldo García, asesor de Ábalos. "Me pidió una foto, porque me iba a hacer el currículum y se la mandé. Me dijo que esa no valía, que cogiera cualquier otra de mi Instagram y eso hice", ha declarado la testigo.

"Mire, en un mensaje intervenido [en esta causa judicial], usted dice que ese CV contiene datos falsos", le ha insistido el juez. "Sí", ha reconocido la mujer, quien ha narrado que el director general de LogiRail llegó a llamarla por teléfono para alabar su trayectoria. "Me dijo que tenía un currículum excepcional y que se estaba desaprovechando", ha recordado Montes. Una semana después, sería contratada en la empresa pública.

