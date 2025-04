Los audios de Jésica sobre su falso trabajo en Ineco: "No tengo ni puta idea de lo que se hace allí, pongo lo que diga Joseba"

Jésica Rodríguez se quejó a Koldo García de que estaba siendo presionada en Ineco y que su hermano Joseba no había fichado por ella ni había redactado los partes para esta empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha hallado conversaciones entre Jésica y Koldo en las que la pareja de Ábalos confiesa que no iba a trabajar y que su contratación en Ineco y Tragsatec fue irregular.

El 11 de junio de 2020 la novia de Ábalos envió un audio a Koldo a través de WhatsApp quejándose de que estaba siendo presionada en Ineco para que diera detalles de sus funciones: "La pava esta quiere que le diga cuándo voy a trabajar a la oficina o no, qué días voy a la oficina...".

Jésica se mostró enfadada con Joseba, hermano del asesor de Ábalos, porque no respondía a sus mensajes y ella no sabía contestar a una responsable de Ineco: "Pasa olímpicamente de llamarme. [..] A mí me la suda, yo no me voy a comer ningún marrón. Yo lo digo por vosotros, intento hacer las cosas bien".

La entonces pareja de Ábalos dejó claro a continuación que ni trabaja ni conocía sus funciones en Ineco: "No tengo ni puta idea de lo que se hace allí [Ineco], si tengo que decir que voy o si tengo que decir que no voy".

La joven siguió entonces pidiendo a Koldo que Joseba se pusiera en contacto con ella, ya que ella no sabía lo que se hacía en Ineco: "No puedo inventarme algo de lo que completamente desconozco".

Sobre su día a día, Jésica dejó claro que ella sólo acudía a sus clases en la Facultad de Odontología y no a su puesto de trabajo: "Yo me puedo inventar algo de lo que me pasa día a día de la universidad, pero no de esto".

"Yo tendría que poner lo que él me diga", sentenció Jésica confesando que era Joseba el que completaba los partes semanales requeridos por Ineco y el que fichaba por ella.

"Si encima que están un poco estúpidos, tardo en mandar las cosas o no las contesto... Qué quieres que te diga, Koldo. Vosotros veréis", avisó al asesor de Ábalos confirmando que ella no se iba a responsabilizar de dar explicaciones en Ineco.

La que en ese momento era pareja de Ábalos revela también en el audio que era Joseba quien leía y contestaba a sus emails en Ineco.

"Tiene mi correo para que él pueda leer los correos, pero él nunca lo hace", recriminó Jésica a Koldo por las labores no realizadas por Joseba.

Jésica también mandó un audio a Koldo el 17 de noviembre de 2020 preguntándole sobre su renovación con Ineco.

"Koldo, una duda. A mí el contrato realmente me termina en febrero, ¿me lo vais a hacer ahora o en febrero cuando acabe el contrato?", preguntó la pareja de Ábalos.

La mano derecha del ministro le confirmó que se lo haría en "febrero" y la joven respondió: "Genial. Gracias".

Estos mensajes tienen también su relevancia en la investigación contra Ábalos en el Tribunal Supremo, ya que Jésica confirma que eran el ministro y su asesor, se dirige a Koldo en plural, los que se encargaron también de su renovación con Ineco hasta el 1 de marzo de 2021.

Jésica Rodríguez estuvo contratada por Ineco entre febrero de 2019 y marzo de 2021, cuando fue trasladada por Ábalos y Koldo a Tragsatec ante la imposibilidad de que continuara en esta empresa dependiente del Ministerio de Transportes.

La joven, que en marzo de 2021 ya no mantenía su "relación particular" con Ábalos, estuvo contratada en Tragsatec durante seis meses, hasta diciembre de ese mismo año.