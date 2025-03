El hermano de Koldo dice que fue a Santo Domingo a conocer a una mujer y por "afición a los puros", no a traer 'dinero B'

Joseba García, hermano de Koldo García, aseguró este martes en el Tribunal Supremo que sus dos viajes a República Dominicana fueron "el primero, de placer, y el segundo, de más placer aún". Los justificó con dos motivos: por su afición a los puros y para conocer a una mujer que residía allí.

Fuentes presentes en su interrogatorio trasladan a EL ESPAÑOL que el juez Leopoldo Puente le preguntó, extrañado, por estas dos visitas al país caribeño.

En el Supremo, García —hermano de Koldo, el principal asesor del exministro José Luis Ábalos— reconoció que viajó a Santo Domingo del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2021 y desde el 13 al 16 de noviembre de ese mismo año. En efecto, dos viajes cortos y muy próximos en el tiempo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigó estos viajes, bajo la sospecha de que tendrían por objetivo el de traer a España dinero en efectivo, pagos en metálico que se derivarían de las supuestas actividades ilegales de la trama corrupta que investiga la Justicia en el caso Koldo.

El hermano de Koldo negó la mayor. "¿Cuál era el objeto de estos viajes?", preguntó el juez Leopoldo Puente. "El primero es un viaje de placer, de conocer... El segundo, todavía de más placer", respondió Joseba García, citado como testigo, con obligación, por tanto, de decir la verdad. "¿Viajes de turista?", insistió el magistrado. "Sí. Una cosa que me gustaba es el tema de los puros", respondió García.

"¿Era para entrar en el negocio de los puros?", se interesó el juez Puente. "No", negó el hermano de Koldo García. "Son viajes llamativamente cortos para tratarse de un lugar tan lejos...", deslizó el juez. "El primero, sí, pero el segundo tiene un porqué", precisó el testigo. "Había un buen motivo y no era un tema laboral, sino personal: iba a conocer a una persona", añadió.

Minutos después, detalló que esa persona era una mujer. "¿Ha recibido usted alguna vez dinero en metálico en esos viajes para usted mismo, para su hermano Koldo o para otra persona?", insistió el juez. "No", respondió Joseba. "¿Ni en República Dominicana ni en España?", reiteró el magistrado. "En ningún sitio", zanjó el testigo.

Pero el empresario y expresidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el "nexo corruptor" de este entramado, aseguró que los viajes del hermano de Koldo a República Dominicana tenían por objetivo cobrar dinero en efectivo. Cantidades que, según su versión, se repartían después entre Ábalos y su asesor.

La Guardia Civil, en línea con Aldama, sostiene en uno de sus informes que quien le entregó este dinero fue Aránzazu Granell. Esta mujer, conocida como Arancha, era empleada de los laboratorios Pronalab, empresa vinculada a un socio del expresidente del Zamora CF.

De hecho, en un chat, este último, en un chat grupal con varios de sus socios, llegó a escribir: "El domingo va el hermano de Koldo [a República Dominicana] (...). A ver qué le podemos dar''.

Este martes, durante su interrogatorio, el abogado del PP, que lidera la acusación popular, le preguntó por ella a Joseba García. El letrado Alberto Durán, en primer lugar, preguntó al testigo por qué mandó a su hermano Koldo, desde República Dominicana, un mensaje de WhatsApp en el que le decía: "Te voy a matar, en qué marrones me metes...".

"No sé a qué se refiere, cosas de hermanos", defendió el testigo. "¿Ha conocido usted a Arancha?", insistió Durán. "Me dijeron que pasase a saludar a Arancha", admitió García. El abogado del PP preguntó: "¿Recuerda si ella le mandó un mensaje diciendo: 'Cuando estés llegando me dices y quedamos; yo me lo echo al bolso'? ¿Qué tenía que echarse al bolso? ¿Le entregó algo allí, en República Dominicana?". "Arancha me entregó unos papeles (...) para Aldama", aseguró Joseba García.