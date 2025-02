Así consiguió Jésica su empleo público 'fantasma': "Mandé el CV a Ábalos, hice una entrevista breve y nunca fui a trabajar"

—¿Quién la contrató? ¿Cómo hizo para acceder a ese trabajo?

—El señor Ábalos me dijo que era bueno que trabajase mientras estudiaba. Le di mi currículum, se lo mandé por WhatsApp. Y a finales de febrero me llamaron por teléfono, diciendo que tenía que echar mi currículum en una web.

—¿Pero le llamaron... cómo? ¿Por gestiones del señor Ábalos?

—Me imagino que por encargo del señor Ábalos.

Jésica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, fue interrogada este jueves, como testigo, en el Supremo. A preguntas del juez Leopoldo Puente, relató cómo acabó contratada en la empresa pública Ineco. Posteriormente, fue colocada en Tragsatec. Ambas compañías están adscritas al Ministerio de Transportes, del que Ábalos, por entonces, era titular.

La joven, licenciada en Odontología, admitió que nunca acudió a trabajar. Pasó una breve entrevista antes de ser contratada por Ineco, empresa de la que dijo, de hecho, que desconocía su condición de pública. "Yo pensaba que era una empresa privada de seguridad de trenes", manifestó Rodríguez en el Supremo, donde declaró como testigo en la causa en la que su expareja, Ábalos, está investigado.

Entre lágrimas —llegó a emocionarse en varias ocasiones— relató el inicio y el fin de su relación con el exministro. Desde octubre de 2018 hasta finales de 2019. "El fin de la relación fue un poco cosa de los dos. Él me dijo que mientras fuese ministro no se podía divorciar de su mujer, porque eso era un escándalo, y yo no quería ser segundo plato de nadie", relató en el tribunal, según desvelan a EL ESPAÑOL fuentes presentes en su interrogatorio.

Mientras aún era alumna de Odontología y todavía pareja del exministro, fue contratada en Ineco como auxiliar administrativo. "Me llamaron para ir a hacer una entrevista con un señor; no recuerdo su nombre. Fue una entrevista breve, para conocerme", relató Rodríguez ante el juez. "Yo tenía un grado superior, estaba estudiando la carrera y tenía conocimiento de Office, que era lo único que necesitaban", justificó.

Minutos más tarde, la joven relató que Joseba García (hermano de Koldo García, el principal asesor de Ábalos) ejercería como su superior y era quien debía asignarle sus tareas.

—¿Era su jefe Joseba?— preguntó el juez.

—Sí— respondió la joven.

—¿Llegó a llamarla alguna vez?

—No.

—¿Nunca la llamó para trabajar?— insistió, sorprendido, el juez Puente.

—No. Yo le pregunté alguna vez si necesitaba algo. Y nada.

—¿Usted no hizo nada en dos años?

—No.

Así, según relató, durante dos años en los que estuvo cobrando el salario mínimo interprofesional vigente entonces, poco más de mil euros mensuales. Su contrato finalizó y Rodríguez comenzó, en 2022, a trabajar en Tragsatec, tras comunicarle a Koldo que no seguiría en Ineco.

—Me imagino que igual que se lo dije a Koldo, se lo diría a Ábalos— indicó la joven.

—Como consecuencia de estas llamadas, entra usted a trabajar en Tragsatec...— intervino el juez.

—Sí— concluyó ella.

De nuevo, fue contratada como auxiliar de Joseba García. Estuvo en ese cargo seis meses, cobrando el salario mínimo interprofesional, que se había incrementado ligeramente.

Un piso "cerca de Ferraz"

Con respuestas algo confusas, aludiendo de forma genérica al entorno de Ábalos, Jésica Rodríguez también relató que desconocía, en concreto, quién pagaba el alquiler del piso en el que vivió entre 2019 y 2022.

El domicilio estaba ubicado en una torre de la madrileña Plaza de España. Costaba 2.700 euros al mes, que, según la Guardia Civil, pagaba un socio del empresario Víctor de Aldama, a modo de dádiva al exministro. Ábalos, en su declaración como investigado, se desvinculó de este asunto y manifestó que "era cosa de Koldo".

Este socio de Aldama era Luis Alberto Escolano. En su declaración, Jésica admitió que, para solucionar cualquier incidente con el inmueble, le mensajeaba a él o al asesor de Ábalos. También manifestó que, en un inicio, pensó que "Alberto era de la inmobiliaria" y, posteriormente, supo que no.

—2.700 euros al mes... Esas rentas, ¿quién las abonaba?— le preguntó este jueves el juez.

—No lo sé— indició ella, tras admitir que el exministro solía sufragar sus gastos. —Pero yo nunca he preguntado— añadió.

Sí recordó cómo eligió el piso en Plaza de España. "Elegí ese porque estaba cerca de la calle Ferraz y de mi universidad", precisó. En efecto, la torre en la que vivió entre 2019 y 2022 no dista mucho de la sede nacional del PSOE, partido del que Ábalos fue secretario de Organización hasta 2021. También existe una línea de metro directa hasta el centro donde la joven estudiaba Odontología.