El constructor Ruz declara que fichó a Aldama para recuperar 5 millones en Panamá pero niega haber pagado comisiones

El constructor José Ruz, gerente y accionista de la ya extinta constructora Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC), ha declarado este miércoles en el Supremo. Este tribunal es el encargado de la rama del caso Koldo en la que está investigado el exministro de Transportes José Luis Ábalos. También lo está el empresario Víctor de Aldama.

Precisamente, Ruz ha admitido en el Supremo que contrató a este último para recuperar cinco millones de euros que estaban bloqueados en Panamá. Ahora bien, en contra de lo que previamente había declarado Aldama, el constructor valenciano ha negado haber pagado comisiones para que LIC obtuviese contratos públicos concedidos por el Ministerio de Transportes durante la era Ábalos.

No obstante, Ruz, interrogado como testigo, no ha aportado ningún contrato o documento que acredite los servicios que asegura que le prestó Aldama. El constructor, no obstante, sí ha asegurado que le pagó una comisión del 20%.

En esta causa, denominada caso Koldo/Ábalos, el juez del Supremo Leopoldo Puente investiga la existencia de una trama dedicada, supuestamente, a cobrar comisiones a través de contratos públicos. La Guardia Civil, en uno de sus informes, define a Víctor de Aldama como el "nexo corruptor" de esta red.

Este empresario y comisionista, como parte del proceso de colaboración con la Justicia que ha iniciado, ha aportado diversos documentos que prueban el presunto pago de mordidas por parte de constructoras con el objetivo de obtener adjudicaciones de obra pública.

Durante su declaración, Ruz ha limitado su conocimiento y contacto con Ábalos a ser ambos naturales de Valencia. Sí ha admitido que conocía a Koldo García, el principal asesor que tuvo el dirigente hasta 2021, cuando fue cesado como ministro de Transportes y, paralelamente, como secretario de Organización del PSOE.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.