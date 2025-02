A juicio por falso testimonio la joven que acusó de abuso sexual a un diputado de Vox y él acabó absuelto en dos ocasiones

Una juez de Madrid ha ordenado la apertura de juicio oral, por falso testimonio, contra María del Valle Robles. Esta última es la joven que acusó de abuso sexual a un diputado de Vox en el Congreso, pero éste acabó absuelto.

En 2022, el político, Carlos Hugo Fernández Roca, fue juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid y fue exonerado. Aquella sentencia fue revisada después, en 2023, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que confirmó ese primer fallo.

Tras su doble absolución, Fernández Roca se querelló contra la joven, una profesora de canto, por un posible delito de falso testimonio, por, supuestamente, haber mentido en el juicio contra él. La Justicia abrió una investigación y ahora, en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ha decidido mandarla a juicio.

La juez que propuso juzgarla tomó esta decisión porque la joven profesora, aparentemente, manifestó, "a sabiendas, hechos que no se correspondían con la realidad" cuando, ante la Audiencia Provincial de Madrid, testificó entre lágrimas contra Fernández Roca.

Concretamente, María del Valle habría mentido sobre las "condiciones de consciencia y voluntad en que se encontraba en el momento de entrar al domicilio del ahora querellante [Carlos Hugo Fernández Roca]".

Estado de ebriedad

Durante el juicio contra el exdiputado, en el que la Fiscalía pedía cinco años de cárcel para él, la mujer relató que acudió muy ebria al domicilio del entonces político. Narró que tuvo que acceder a la vivienda agarrada por el acusado y que éste se aprovechó de tal condición para abusar de ella.

No obstante, la grabación de las cámaras de seguridad de la entrada a la vivienda pusieron en duda su versión. No se apreciaban síntomas de ebriedad. La mujer no fue sujetada. Y Carlos Hugo acabó absuelto.

El político renunció a su asiento en el Congreso de los Diputados cuando fue denunciado. Ahora, pide para la joven una pena de tres años de cárcel y le reclama una indemnización de 337.004 euros. En la mencionada resolución judicial, la juez María Ángeles Velázquez ordena que la acusada deposite una fianza de 75.000 euros. Si no lo hace, sus bienes serán embargados.

Cuando propuso que María del Valle fuese juzgada, la magistrada señaló que, del visionado de las cámaras de seguridad, "se desprende que [la joven] entró en dicho portal de forma normal, libremente y sin sujeción alguna, sin apreciarse afectación alcohólica en su actuar o deambulación acorde al grado de intoxicación etílica que hubiera sido conforme a la cantidad de alcohol que manifestó que había ingerido".

Por tanto, la juez concluyó que se trataba de "manifestaciones realizadas con intención de añadir detalles falsos a su declaración con la finalidad de hacer creer al tribunal [que juzgó al exdiputado] su alto grado de embriaguez y obtener la condena del denunciado en dicho procedimiento penal".