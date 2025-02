Un fundador de Podemos y tres exdiputados se retiran del caso impulsado por Iglesias contra la 'Policía patriótica' de Rajoy

Un fundador de Podemos y tres de sus primeros diputados en el Congreso se han retirado de la causa judicial contra la Policía patriótica.

Esta investigación corre a cargo del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Fue iniciada con una querella presentada por Podemos contra quienes conformaban la cúpula del Ministerio del Interior y la Policía mientras Mariano Rajoy era presidente del Gobierno. Pablo Iglesias también está personado en este procedimiento a título individual.

Podemos acusa a estos dirigentes policiales y políticos —a los que denomina Policía patriótica— de haber practicado un "rastreo masivo" contra sus primeros diputados en el Congreso; un espionaje destinado a boicotear las expectativas electorales de la formación.

Ahora bien, tal y como consta en varios documentos a los que este periódico ha tenido acceso, se han retirado de la causa un fundador y gurú de Podemos y tres de estos primeros diputados. Se trata de Sergio Pascual (el primer secretario de Organización de la formación), Ángela Ballester Muñoz (quien fue secretaria de Acción Institucional y Anticorrupción), María Auxiliadora Honorato y Juan Pedro Yllanes Suárez, que es juez en excedencia.

El juez Pedraz, en una resolución reciente, ya considera "apartados y desistidos en el ejercicio de la acción particular" a estas personas.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL en marzo de 2016, Sergio Pascual se convirtió en la primera gran destitución de la cúpula de Podemos. Pablo Iglesias le cesó como número tres del partido cuando ya era evidente el acercamiento de Pascual al errejonismo. Sin embargo, actualmente, mantiene una buena relación con Pablo Iglesias. De ahí que haya causado cierta sorpresa su desistimiento.

"Espionaje masivo"

En contra de la tesis de Podemos y de sus medios afines —que el Gobierno de Rajoy efectuó un "espionaje masivo" contra sus primeros dirigentes, con más de 7.000 accesos sospechosos a bases de datos—, la Policía ha explicado al juez Pedraz en diversos informes que dichas búsquedas responden, en su enorme mayoría, a acciones rutinarias. Labores como renovar un DNI, interponer una denuncia, registarse en hoteles o aeropuertos...

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, pocos días antes de que se registrasen en Madrid varios accesos a bases de datos oficiales que aludían a Pablo Iglesias, la Policía había comenzado a investigar el envío de un sobre con amenazas dirigido, precisamente, a éste.

En 2015, Pablo Iglesias ya era un conocido eurodiputado y tertuliano de televisión, pero no se convirtió en miembro del Congreso hasta diciembre de ese año.

Como consta en la documentación en poder de este periódico, la Policía Científica halló una huella en dicho sobre el 20 de julio de 2015. Por ello, ordenó consultar en las bases de datos policiales la ficha de Pablo Iglesias para obtener una muestra de las huellas dactilares del político. ¿Con qué objetivo? Para descartar que fueran las suyas y analizar únicamente las ajenas, en busca de la identidad del emisor de la carta.

Y, como desveló EL ESPAÑOL, dos días después, el 22 de julio de 2015, un agente de la Brigada de Información, en Madrid, realizó 34 consultas, en un plazo de diez minutos, sobre Pablo Iglesias en una de las bases de datos de la Policía, la denominada como Argos. Un informe de la Policía Científica indica que Información era la encargada de dicha labor y la que había solicitado el permiso para ello.

Fotografías de la carta con un proyectil que recibió Pablo Iglesias en 2015 y que fue analizada por la Policía. EL ESPAÑOL

Sin embargo, Podemos tachó de "espionaje masivo" todas las búsquedas —miles y miles, incluidas estas 34— que aludían a sus primeros diputados en el Congreso.

Ahora bien, por otra parte, uno de los testigos que ha declarado en esta causa, el comisario jubilado Germán Rodríguez Castiñeira, sí manifestó ante el juez Pedraz que otro mando policial le solicitó que recabase información sobre los antecedentes de los 69 diputados que Podemos logró alcanzar ya en 2016.

Quien, según Castiñeira, le formuló la petición fue Enrique García Castaño, conocido en el mundo policial como El Gordo y próximo a la llamada Policía patriótica. "Me dijo: 'Oye, ¿tú podrías mirarme los antecedentes de estos 69 diputados?' Yo me enfadé y le dije: '¡Pero, tú estás loco!', narró el testigo en la Audiencia Nacional. No obstante, según reconoció, nunca llegó a atender dicha petición.