El juez que procesó a 5 jefes de ETA por el asesinato de Ordóñez cita como testigo al etarra que ayudó a matarlo y se arrepintió

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha citado a declarar, como testigo, a Valentín Lasarte. Se trata del etarra —a día de hoy, arrepentido— que participó, como autor material, junto a otros dos terroristas, en el atentado que mató a Gregorio Ordóñez. Ya fue condenado por ello.

El político del Partido Popular fue asesinado en el año 1995, cuando era diputado del Parlamento autonómico y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián.

En esta causa judicial, a cuya instrucción el juez De Jorge acaba de poner fin, ha investigado qué jefes de ETA idearon el atentado que acabó con la vida de Ordóñez, pese a no haber participado en su ejecución.

De ahí que el magistrado considere ahora "útil y pertinente" interrogar a Lasarte, a fin de que explique cómo se planeó este ataque. Así lo plasma el instructor en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. De Jorge le cita para el 17 de febrero a las 10:30 de la mañana.

Además de Valentín Lasarte, también participó, como autor material del atentado, el etarra Francisco Javier García Gaztelu, conocido como Txapote. El ataque tuvo lugar en una cafetería de San Sebastián, donde se encontraba Ordóñez junto a otros compañeros de partido.

Ahora bien, recientemente, De Jorge ya procesó a los máximos dirigentes de la banda en el año 1995, tras investigar cómo se ideó el atentado contra Ordóñez y qué jefes etarras lo planearon y facilitaron. Se trata de José Javier Arizcuren Ruiz (apodado Kantauri), Ignacio Gracia Arregi (Iñaki de Rentería), Miguel Albisu Iriarte (Mikel Antza), Julián Achurra Egurola (Pototo) y Juan Luis Aguirre Lete (Isuntza).

El instructor les atribuye "la responsabilidad por todos y cada uno de los atentados cometidos por ETA durante el tiempo de su integración en el comité [directivo de la banda], incluso cuando el objetivo no hubiera sido seleccionado o autorizado por ellos".

Específicamente sobre el atentado contra Ordóñez, el juez señala que la decisión de matarle fue adoptada en 1994 de forma "colegiada".

A la hora de procesarles, el juez tuvo en cuenta documentos de ETA anteriores y posteriores al atentado, que corroboran que en aquella época la dirección de la organización terrorista había decidido una nueva estrategia de desestabilización que implicaba asesinar a políticos del PSOE, PP o PNV y que ampliaba sus objetivos más allá de policías, guardias civiles y militares.

¿Por qué el juez quiere contar también con el testimonio de Lasarte? En el sumario de este caso están incluidos los relatos de dos testigos protegidos (denominados, en clave, 1/2023 y 2/2023).

Se trata de dos antiguos miembros de la banda terrorista que explicaron a otro juez cómo funcionaba la comisión de los atentados y que señalaron a los miembros de la cúpula de ETA como los encargados de seleccionar los principales objetivos y de autorizar los ataques. Por ello, sus testimonios se han repartido entre varios procedimientos judiciales contra las sucesivas cúpulas etarras.

En el caso Gregorio Ordóñez, la Fiscalía pidió la declaración de Lasarte, ya que uno de estos testigos (el 2/2023) coincidió con él en la cárcel. Allí, le habría manifestado que recibió la orden de asesinar al político "a través de una carta [enviada] desde Francia", donde "se tomó la decisión" que posteriormente "se transmitió" al comando ejecutor. En el país vecino se ocultaban, por entonces, varios líderes etarras.

No obstante, el testigo protegido 2/2023 relató que Lasarte, durante sus conversaciones en la prisión que ambos compartían, no le enumeró los nombres de quienes componían la cúpula de ETA en aquel año. No los mencionó uno a uno, individualmente.

Por tanto, para aclarar este extremo, la Fiscalía solicitó al juez De Jorge que interrogase a Lasarte, a fin de poder preguntarle por este asunto. Y así lo ha aceptado ahora el magistrado, quien le tomará declaración el próximo 17 de febrero.

De hecho, una resolución judicial de esta causa relata cómo el dirigente etarra Javier Arizkuren Ruiz (conocido por el alias de Kantauri), se reunió en octubre o noviembre de 1994 en la localidad francesa de Bayona con Valentín Lasarte. En dicha cita le habría dado la orden de asesinar a Gregorio Ordóñez.

El 'caso Gregorio Ordóñez'

Esta causa judicial contra la cúpula de ETA se inició con una querella de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, presidida por el también parlamentario del PP Daniel Portero.

Esta organización presentó varias querellas que han derivado en la apertura de investigaciones judiciales contra los dirigentes de la banda terrorista. Debido a su liderazgo de la jerárquica ETA, Dignidad y Justicia les considera los "autores detrás del autor", pese a no ser ellos quienes apretaron el gatillo o colocaron las bombas que causaron las muertes. Pero sí tenían un notable control sobre los atentados más relevantes.

"Las acusaciones ejercidas por Dignidad y Justicia en estos casos pretenden demostrar que los miembros del PP sufrieron persecución, amenazas, extorsiones, secuestros, asesinatos, atentados y, en definitiva, crímenes contra la humanidad por defender unas ideas diferentes a las que pretendía imponer ETA", señaló la organización en un comunicado en el que celebra el procesamiento de los cinco líderes de la banda.

El trámite habitual hubiera que De Jorge interrogara a Lasarte antes de dictar dicho auto. Ahora bien, fuentes jurídicas explican a EL ESPAÑOL que, tras la declaración, si fuese necesario, el magistrado firmaría una nueva resolución adicional.