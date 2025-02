El hermano de Sánchez dimite después de que la juez afirmara que su puesto en la Diputación de Badajoz era "innecesario"

"Todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al señor [David] Sánchez, haciéndose patente la innecesariedad de sus funciones muy pronto".

Este entrecomillado lleva la firma de la juez Beatriz Biedma. Estas 23 palabras forman parte de una de las últimas resoluciones judiciales del caso Azagra, la causa en la que se investigan las supuestas irregularidades en la contratación del músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por la Diputación de Badajoz.

El artista, conocido por el sobrenombre de David Azagra, se incorporó al organigrama en 2017, como coordinador de los conservatorios pacenses y, desde 2022, adquirió la labor de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Y, salvo sorpresa, en tres meses estará fuera de la Diputación.

Este miércoles, el también compositor oficializó su adiós. Presentó la carta con su renuncia, documento que ha publicado íntegramente EL ESPAÑOL. Al tratarse de un puesto de alta dirección, la ley marca que el periodo de preaviso es mayor que el ordinario. Lo fija en, como mínimo, tres meses.

Ocurre todo ello justo una semana después de que la juez Beatriz Biedma tachara su cargo de "innecesario". Azagra ha puesto así fin, de forma unilateral, a su relación laboral con la Diputación pacense. El organismo provincial está presidido por Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y también investigado en esta causa.

La carta de renuncia de David Sánchez. EL ESPAÑOL

En esa misma resolución fechada el 29 de enero, la juez concluye que la plaza del músico habría sido creada ad hoc y sin atribuciones de utilidad para la Diputación.

Uno a uno, enumera los indicios con los que cuenta para llegar a tal conclusión. "No se dispuso que [David Sánchez] fuera sustituido por otro trabajador durante su excedencia y su baja de paternidad", recordaba la juez.

Fragmento del auto de la juez sobre el puesto de David Sánchez. EL ESPAÑOL

"Por otro lado, tampoco se justifica la necesidad de que el puesto lo fuera [como] personal de alta dirección, cuando, según la doctrina y jurisprudencia, su uso debe ser restrictivo y debe motivarse siempre", añadía. "Y la petición de cobertura del puesto se realizó en el momento en que David Sánchez estaba buscando trabajo, encontrándose igualmente irregularidades en el proceso de selección", recalcaba.

En alusión a Gallardo, la magistrada indicaba que "no hay indicio mayor de la arbitrariedad de la creación de un puesto que la falta de necesidad del mismo". De esta forma, de forma indiciaria, Biedma atribuía al líder del PSOE regional un supuesto delito de prevaricación.

David Azagra, hermano de Pedro Sánchez, en un acto en la Diputación de Badajoz, junto a Gallardo. Diputación de Badajoz

Durante su declaración ante el juez, celebrada el pasado 9 de enero, Gallardo negó cualquier irregularidad en el proceso de contratación del músico. Y subrayó que, durante la pugna que enfrentó a Pedro Sánchez y a Susana Díaz por el liderazgo del PSOE, él apoyó a la dirigente andaluza.

Biedma le preguntó entonces si la contratación de David Sánchez fue una vía para volver a acercarse al hoy presidente del Gobierno. El líder del PSOE extremeño lo negó y aseguró que no supo del parentesco hasta poco antes de la designación de David Sánchez.

Por su parte, cuando fue interrogado por la juez, Azagra fue incapaz de situar y de definir con claridad la Oficina de Artes Escénicas. El interrogatorio se produjo tal que así:

—¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas?— intervino la juez.

—Mmmm... Pues, vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de... de... de las artes escénicas— respondió el investigado.

—Se lo pregunto porque su puesto se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas... ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica?

—Es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en 2017.

—Entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra?

—Pues no le podría decir. Me imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.

Previamente, la juez había preguntado a Azagra por su despacho. Más bien, por su falta de él. El músico explicó que, tras su excedencia —situación en la que estuvo entre octubre 2020 y octubre de 2021—, al llegar a la Diputación, encuentra su mesa ocupada.

"Me dicen que han habilitado otro espacio, pero también estaba siendo utilizado", declaró. "Me apañé para buscar un despacho en palacio [de la Diputación]: la sala de reuniones, el despacho del diputado de cultura...", relató.

Ante la indefinición de la ubicación física de su oficina, la instructora le preguntó si "es normal que no tenga despacho propio siendo cargo de alta dirección". "No le puedo decir si es normal o no, pero no influía en la consecución de los objetivos que yo me había marcado", respondió el investigado.

¿Qué pasará ahora con la Oficina de Artes Escénicas? La Diputación pacense pretende mantener su actividad. También quiere mantener con vida otro proyecto liderado, desde 2022, por el hermano de Sánchez: el denominado Ópera Joven, destinado a promocionar este género musical en la región. De continuar, lo harán sin Azagra al frente. Su plaza, indican a EL ESPAÑOL fuentes de la Diputación, deberá salir de nuevo a concurso.

El 'caso Azagra'

Entretanto, la investigación del caso Azagra continúa. La instructora, en una de sus últimas resoluciones, ha ordenado a Presidencia del Gobierno que aclare cuándo y por qué motivos cesó a su antiguo asesor Luis María Carrero Pérez.

El correo electrónico enviado por Luis Carrero a David Sánchez. EL ESPAÑOL

¿Por qué? Tras salir de Moncloa, Carrero fue fichado en 2023 por el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, el mismo organismo en el que, desde 2017, ya estaba contratado David Sánchez.

Carrero, en 2023, fue designado para ocupar un cargo como subordinado del artista. Recientemente, EL ESPAÑOL publicó un correo electrónico que demuestra que, ya en junio de 2022, Carrero, siendo todavía asesor en Moncloa, escribió al músico para pedirle trabajo en la Diputación pacense. En aquel e-mail, se dirigía a él como "querido hermanito".