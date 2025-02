El hermano de Jenni Hermoso, en el juicio a Rubiales: "Mentí, para protegerla, cuando dije que no le había perturbado el beso"

Rafael Hermoso asegura que, en el avión de regreso tras la final del Mundial, Jorge Vilda, le trasladó la petición "del presi" de que Jenni grabara un vídeo con él. Sostiene que el entonces seleccionador deslizó consecuencias negativas si no se prestaba: "Me dijo que las cosas no le irían bien a ella".