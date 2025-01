El nº2 de Interior con Rajoy: "La investigación policial sobre Podemos se basó en datos. Con menos se abren casos judiciales"

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha defendido la legalidad de las pesquisas policiales destinadas a investigar la supuesta financiación irregular de Podemos y que tuvieron lugar cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno.

Así lo expresa el abogado de Martínez en un reciente escrito enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Su titular, el juez Santiago Pedraz, investiga a Martínez, ex número dos de Interior, y a otros antiguos cargos del Ministerio a raíz de una querella de Podemos que les acusa de haber propiciado "investigaciones prospectivas" contra sus dirigentes, a cargo de la llamada Policía patriótica y a fin de filtrarlas a los medios de comunicación y boicotear las aspiraciones del partido.

"Dichas investigaciones policiales se iniciaron en base a determinadas informaciones e indicios y, tras [efectuar] una serie de comprobaciones, incluyendo viajes para tomar declaración a testigos, informes del Sepblac [servicio antiblanqueo], consultas a la Fiscalía y remisión al Tribunal de Cuentas, se cerraron los casos por no hallar suficientes elementos incriminatorios", señala el letrado de Martínez.

"Hasta ahí todo normal y habitual, como la Policía hace en cientos y cientos de casos, sean o no diputados o candidatos de Podemos, que por serlo no sólo no están exentos de esas investigaciones, sino que son más propensos a padecerlas, como cualquier servidor público", añade. "Con mucho menos se abren no ya investigaciones policiales, sino judiciales", compara.

"De hecho las investigaciones policiales se cerraron inmediatamente, por lo que esa supuesta influencia de mandos policiales contrarios a Podemos fue más bien nula", expone, en alusión a la llamada Policía patriótica.

En el mismo escrito, el abogado de Martínez señala que el hecho de que Podemos "se queje de las investigaciones policiales o judiciales en su contra es ya una tradición". Como ejemplo, cita la querella que el partido interpuso en 2023 —"varios años después de los hechos objeto de esta causa y con un Ministerio del Interior bajo otro signo político"— contra el juez Manuel García-Castellón cuando éste reabrió la causa judicial contra el partido por su supuesta financiación ilegal.

A renglón seguido, la defensa de Martínez expresa que "lo realmente relevante a efectos de la presente causa" no son las investigaciones policiales, sino la supuesta filtración a los medios de comunicación de las mismas. El letrado critica que las solicitudes del partido para "alargar" esta causa no busca sino "alimentar a los medios de comunicación afines" a Podemos, "haciendo bueno el dicho 'Consejos vendo, para mí no tengo'".

"Película de ciencia ficción"

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, un informe policial desinfló la tesis de Podemos (y de la prensa afín al partido) de que la Policía había efectuado un "rastreo masivo" consultando datos personales en sus bases. Cifraban, de hecho, esta actuación en más de 7.000 accesos ilegales.

Ahora bien, estas consultas referían a labores rutinarias (comprobación o renovación de los DNI de los diputados de la formación en 2015, interposición de denuncias por ellos mismos...), habituales en la función policial.

En otro escrito, fechado el pasado día 10, el abogado de Martínez señala que "en el amplio período analizado se incluyen muchos meses en que [los diputados de Podemos que entraron al Congreso en 2015] ni siquiera ostentaban tal condición".

"Nadie puede defender con un mínimo de rigor que, en el año 2015, antes incluso de

la convocatoria de elecciones generales, se perseguía a quien un año después

acabaría siendo diputado, como si se tratase de una película de ciencia ficción de

bajo presupuesto", añade.

Además, el letrado recuerda que, debido a la filtración del contenido de esta causa judicial, "ahora conocemos información sensible sobre dichos diputados y, lo que es peor, sobre muchas personas que simplemente se apellidan como ellos, lo que ya nos parece el colmo".