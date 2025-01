El vídeo de Ábalos interrogado en el Supremo sobre las obras que Aldama puso bajo sospecha: "Yo no participé en ellas"

El exministro de Transportes y actual diputado José Luis Ábalos declaró el pasado 12 de diciembre en el Supremo, que instruye una de las ramas del caso Koldo.

Ante el Alto Tribunal, el también exsecretario de Organización del PSOE subrayó que, más allá de un contacto esporádico, apenas tenía relación con el empresario Víctor de Aldama, considerado por la Guardia Civil como el "nexo corruptor" de la supuesta trama criminal investigada en esta causa, que habría cobrado comisiones a través de contratos públicos.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al vídeo íntegro, de más de tres horas, de su declaración. Ábalos, en todo momento, insistió en que nunca cobró comisiones de esta trama.

Aseguró que no lo hizo ni por el contrato adjudicado a la empresa Soluciones de Gestión SL para el suministro de mascarillas sanitarias al Ministerio de Transportes ni por diversas obras públicas que Aldama aseguró que fueron "pre-adjudicadas" a cambio de mordidas para el exministro.

Ahora bien, en ese punto de la declaración, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, le preguntó por el incremento presupuestario que estos contratos sufrieron una vez ya habían sido adjudicados a determinadas constructoras.

Esos sobreprecios, posteriores a la concesión y en los que podrían residir las supuestas irregularidades, fueron aprobados por el director general de Carreteras, cargo adscrito al Ministerio de Transportes. En todo caso, Ábalos negó cualquier irregularidad en estas operaciones. De hecho, se desvinculó de ellos.

"Es un intento de incriminarme. Todos sabemos por qué y para qué", declaró el exministro. "Yo nunca entré en la gestión de Carreteras. Es un tema muy técnico", añadió.

"Si es que no puedo identificar ni las obras [a las que se refiere el listado entregado por Aldama]. No soy capaz. Esta gestión se llevaba estrictamente desde la Dirección General de Carreteras. [Yo] no he participado en la gestión. Y los modificados los hacen los técnicos. Yo, como ministro, no firmaba jamás nada. Los ministros nos hemos quedado con una firma protocolaria", declaró el exministro. "Para que en una obra haya un modificado, tiene que ser algo sobrevenido, justificado", respondió a Luzón.

El ex número dos del PSOE, por contra, sí señaló que quien tenía relación con Aldama era Koldo García, quien fue su principal asesor y hombre para todo durante su etapa en el Ministerio de Transportes y al frente de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, cargos que ocupó hasta verano de 2021. "No era infrecuente que [Aldama] viniera al Ministerio [de Transportes]", reconoció Ábalos en el Supremo.

Asimismo, Ábalos subrayó que las anotaciones manuscritas que figuran en el listado de obras públicas entregado por Aldama al Supremo tampoco son suyas.