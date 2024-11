"Dan ganas de incorporar un poquito de cianuro": el mensaje de la fiscal de Madrid sobre la nota relativa al novio de Ayuso

La fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de revelación de información reservada de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, dio el visto bueno a la nota informativa que desmintió noticias falsas sobre la actuación de la Fiscalía con ese empresario, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero no la elaboró.

Así se desprende de los mensajes que intercambió en la noche del 13 al 14 de marzo pasados con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, previos a la difusión de ese comunicado de la Fiscalía en el que se desmintió que se hubiera ofrecido un pacto a González Amador para que reconociera haber cometido dos delitos fiscales.

En realidad, había sido el propio abogado de González Amador, Carlos Neira, el que mucho antes -el 2 de febrero- envió un correo electrónico al fiscal de delitos económicos de Madrid Julián Salto admitiendo que "ciertamente" la pareja de Ayuso había cometido esos delitos. El defensor ya planteó a Salto la posibilidad de asumir los hechos, pagar la multa correspondiente y beneficiarse de una rebaja de la pena, eludiendo la cárcel.

La filtración a la prensa de ese correo incriminatorio, que se produjo en la noche del 13 de marzo, ha dado lugar a la apertura de una causa en el Tribunal Supremo, que ha otorgado la condición de investigados al fiscal general y a la fiscal jefa de Madrid.

Un informe de la UCO de la Guardia Civil conocido este lunes recoge las comunicaciones por Whatsapp que ambos investigados mantuvieron esa noche desde de que, a las 21,29 horas, el diario El Mundo informara erróneamente que "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales".

En esa noticia ya se difundía, aunque de forma tergiversada, parte de los mensajes intercambiados entre el abogado Neira y el fiscal Salto.

De acuerdo con el informe de la UCO, que analiza el contenido de los dispositivos electrónicos de Pilar Rodríguez que fueron objeto de registro el pasado 30 de octubre, el fiscal general pide a partir de esa noticia los mensajes entre Neira y Salto con el fin de elaborar una nota informativa.

Rodríguez los tuvo que solicitar al fiscal Salto, que se encontraba viendo un partido de fútbol, y a las 21.59 horas del día 13 de marzo los envía al fiscal general pero no a su cuenta oficial, sino a una particular de Gmail.

A las 22:46 Pilar Rodríguez intercambia mensajes con un conocido en los que se queja de que "parece que mañana van a contar más mentiras".

"No quiero alimentar a la bestia"

El día anterior, la fiscal jefa de Madrid había recibido en su móvil noticias de distintos medios que se hacían eco de manifestaciones de la presidenta madrileña en las que criticaba la denuncia contra su novio y le atribuía una intencionalidad política.

"La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero", manifestó Díaz Ayuso.

"Es una zafiedad", respondió Rodríguez a la alto cargo del Ministerio de Justicia Sofía Puente, que le escribió diciendo "es todo indignante. Un beso grande".

En otro mensaje a la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Rodríguez señaló que no quería que la institución contestara a Ayuso: "No pasa nada. No quiero alimentar a la bestia".

En este contexto, cuando al día siguiente se difunde la noticia falsa de que la Fiscalía ha ofrecido un pacto al novio de la presidenta madrileña, el fiscal general pide a Rodríguez la información del asunto con el fin de redactar un comunicado.

A las 00:12 horas del 14 de marzo Rodríguez recibe por Whatsapp de García Ortiz la nota de prensa para que ella y la decana de delitos económicos Virna Alonso "le echen un vistazo".

Pilar Rodríguez reenvía el archivo a Alonso, que a las 00:20 le contesta "perfecto".

Dos minutos después, la fiscal jefa de Madrid escribe al fiscal general que "las dos pensamos que está perfecta".

Álvaro García Ortiz responde: "Ok. Gracias". Y Rodríguez añade. "Aunque dan ganas de incorporar un poquito de cianuro".

El fiscal general no contesta a ese comentario, sino que le pide a Pilar Rodríguez que "dé las gracias a Virna, a Julián (y un abrazo por soportar esto) y sobre todo a ti".