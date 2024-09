'Caso Koldo': Pardo de Vera critica la auditoría de Puente y narra presiones para agilizar el contrato

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ha declarado este lunes como testigo en el llamado caso Koldo. En esta causa judicial, un juez de la Audiencia Nacional investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de varios contratos adjudicados en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión SL, a la que se le encargó proveer mascarillas para el Ministerio de Transportes (MITMA).

Una de estas adjudicaciones, por valor de 12,5 la firmó Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias. En 2020, el titular del MITMA era José Luis Ábalos. Lo fue hasta el verano de 2021. Hace varios meses, una vez estalló el caso Koldo, su sucesor al frente del Ministerio, Óscar Puente, encargó una auditoría sobre las adjudicaciones.

Pardo de Vera, ante el juez, ha criticado algunos extremos de dicha auditoría, que considera erróneos o incompletos. Las conclusiones de la misma responsabilizaron a Ábalos de la contratación con Soluciones, considera el epicentro de la supuesta trama corrupta.

Ahora bien, la testigo ha aclarado que no duda de las motivaciones de Puente para encargar la auditoría, ya que comprendió la "necesidad" del MITMA de aclarar "la sucesión de hechos" y los "procedimientos empleados" en la adjudicación bajo sospecha. Así lo relatan a EL ESPAÑOL fuentes presentes en el interrogatorio.

Por otro lado, la expresidenta de Adif, que ha declarado como testigo, con la obligación de decir la verdad, ha señalado que el gestor de infraestructuras ferroviarias recibió ciertas presiones para agilizar este contrato. No obstante, ha recordado que en 2020 España vivía una situación de emergencia sanitaria.

Es por eso que Adif, pese a no dedicarse a asuntos sanitarios, fue una de las dos entidades públicas elegidas por el MITMA para efectuar la contratación. La otra fue Puertos del Estado, cuyos responsables ya han declarado ante el juez. Ahora bien, la testigo ha señalado que en ningún caso, por parte de la gestora ferroviaria, se alteraron los procedimientos de contratación, pese a tratarse de un contrato de emergencia, adjudicado a dedo.

Este lunes, Pardo de Vera ha señalado que la dirección de Adif decidió que la propuesta de contratación proviniera de la Subdirección de Prevención de Riesgos Laborales, adscrita a la Dirección General de Gestión de Personas. De esta última se encargaba otro de los investigados en el caso Koldo, Michaux Miranda, que será interrogado por el juez el día 19.

La expresidenta de Adif también ha confirmado ante el juez que, como publicó EL ESPAÑOL, era habitual la presencia de Víctor de Aldama "en la tercera planta" de la sede del MITMA. Según su declaración, ella le vio por los pasillos de ese piso cuando acudía a despachar con el entonces ministro Ábalos. El empresario Aldama es considerado el comisionista/intermediario de la supuesta trama corrupta.

Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, en un fotomontaje. Arte EE

Este lunes, además de Pardo de Vera también ha declarado como testigo Manuel Fresno, que fue uno de los altos cargos de Adif interrogados durante la auditoría interna encargada por Puente. Durante su interrogatorio, se ha quejado de que el informe con las conclusiones finales de la misma recoge frases atribuidas a él que no recuerda haber expresado de ese modo.

Fresno fue entrevistado en calidad de director general financiero y de control del gestor ferroviario. Ábalos, por su parte, también criticó la auditoría. De hecho, como publicó EL ESPAÑOL, solicitó al juez Moreno poder personarse en esta causa, como perjudicado, y así poder aportar un peritaje propio para tratar de desacreditar sus conclusiones. No obstante, el instructor no se lo ha permitido. El exministro, no obstante, recurrirá esta decisión.