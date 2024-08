Una acusación pide que Óscar Puente testifique en el 'caso Koldo' tras haber cesado a su subsecretario

La asociación Liberum, una de las acusaciones populares personadas en el caso Koldo, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que llame a declarar como testigo al actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

El motivo no es otro que el cese del subsecretario de este departamento, Jesús Manuel Gómez García, anunciado este viernes por Puente en el Senado.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al escrito enviado por Liberum al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que deberá ahora decidir si llama a declarar al ministro como testigo o lo rechaza.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, uno de los informes de la Guardia Civil incluidos en el sumario del caso versa sobre el rol de Gómez García en la adjudicación de los contratos investigados, los recibidos por la empresa Soluciones de Gestión SL para proveer material sanitario a varias administraciones durante la Covid-19. Y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita subraya su "rol clave" en las adjudicaciones investigadas.

Concretamente, el informe atribuye al recién cesado número tres de Transportes el papel de "correa de transmisión" entre "la esfera próxima" del anterior titular del departamento, el exministro José Luis Ábalos, y las empresas públicas que firmaron los contratos con Soluciones de Gestión SL.

El ya ex subsecretario de Transportes, Jesús Gómez, en una foto de archivo cuando José Luis Ábalos era ministro de esa cartera. Efe

Puertos del Estado concedió una adjudicación por valor de 20 millones y Adif, otra, de una cuantía de 12.500.000 euros. Las dos compañías dependen del Ministerio de Transportes.

La UCO también puso de manifiesto en su informe que el ya ex alto cargo de Transportes mintió en su declaración del pasado 21 de febrero ante la Guardia Civil. Gómez García aseguró "que no participó de manera directa o indirecta en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión SL por parte de Puertos del Estado y Adif".

Sin embargo, esta afirmación, señaló la Benemérita, "se ha revelado alejada de la realidad tras la observación de sus correos electrónicos", en los que da órdenes sobre estos contratos al ex director general de Organización e Inspección en Transportes, Javier Sánchez Fuentefría.

Jesús Manuel Gómez García fue designado subsecretario del Ministerio de Transportes en junio de 2018, cuando José Luis Ábalos aún encabezaba este departamento. El ya ex alto cargo declarar como investigado en la Audiencia Nacional el próximo 9 de septiembre.

Pero el exsubsecretario no es el único investigado en el llamado caso Koldo. Quien da nombre a la causa es Koldo García Izaguirre, antiguo asesor de Ábalos cuando éste era ministros. Otro de los imputados es Víctor de Aldama, antiguo dueño del Zamora Club de Fútbol y considerado el intermediario de la supuesta trama corrupta.

Por otro lado, el escrito firmado por Liberum solicita, de nuevo, al juez Moreno que impida que la Abogacía del Estado defienda en esta causa a Gómez García. Por el momento, el instructor lo permite.

No obstante, tal y como advierte la acusación popular, el cese del ex número tres de Puente supone que éste ya no es un alto cargo del Gobierno y "altera su vínculo" con el Ministerio de Transportes.

"Si el ministro (...) ha perdido su confianza en el que fue su subsecretario de Estado, difícilmente es conciliable esta acción radical con la defensa [que disfruta Gómez García] por parte de la Abogacía del Estado [en el caso Koldo]", relata el abogado de Liberum, Alexis Aneas Fernández.

Asimismo, la Audiencia Nacional también investiga si se ha cometido un delito de fraude fiscal en el cobro de las supuestas comisiones ilegales derivadas de los contratos firmados con Soluciones de Gestión SL.

De hecho, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, Liberum alertó de que podría producirse un "conflicto de intereses" si, tras confirmarse el hipotético fraude a Hacienda, la Agencia Tributaria (AEAT) se persona en la causa como perjudicada. ¿Y quién debería ejercer, en ese caso, la representación de la AEAT? La Abogacía del Estado.