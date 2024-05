El fiscal se reafirma: el 'máximo responsable' de la nota sobre el novio de Ayuso fue García Ortiz

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pidió que se investigue quién fue el "máximo responsable" de que el pasado 14 de marzo la Fiscalía Provincial de Madrid hiciera pública una nota informativa que contenía datos sobre la denuncia interpuesta contra él por dos presuntos delitos fiscales.

El juez instructor de la querella, Francisco José Goyena, asumió esa pretensión. Y hoy la Fiscalía le ha dado la respuesta: "el fiscal general del Estado ha asumido públicamente esa responsabilidad, pues sin su refrendo ese comunicado no habría sido divulgado a los medios de comunicación".

Así lo afirma el Ministerio Público en un escrito en el que insta el archivo del proceso porque -insiste- ni en esa nota hay delito de revelación de secretos ni hay indicios de criminalidad en la conducta de los dos fiscales querellados: la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal que redactó la denuncia contra González Amador, Julián Santo.

"No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución", dijo García Ortiz en un acto institucional el pasado 15 de abril.

“Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa”, manifestó.

Declaración Institucional del Fiscal General del Estado

El primer escrito que el fiscal ha presentado tras la admisión a trámite de la querella traslada al juez instructor esa asunción de responsabilidad por parte del fiscal general, al mismo tiempo que critica que Goyena haya acordado acríticamente todas las diligencias solicitadas por el novio de la presidenta del Gobierno madrileño, "sin consignar razonamiento alguno acerca de su necesariedad para el fondo del asunto ni tampoco su pertinencia".

El escrito, firmado por el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, al que se ha encomendado la representación del Ministerio Público en este proceso abierto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), considera improcedentes varias de las diligencias acordadas por Goyena.

Pero su pretensión principal es "el archivo de las presentes actuaciones por carecer de relevancia penal la emisión de la nota de prensa difundida por la Fiscalía en fecha 14 de marzo de 2024".

Su tesis es que en ese comunicado no se reveló ningún dato secreto ni reservado sobre la situación de González Amador, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid por delitos fiscales.

El "entorno de la defensa"

Para la Fiscalía, sí se deben investigar las filtraciones de la denuncia interpuesta contra González Amador y de los correos electrónicos que su defensor intercambió con el fiscal Salto para cerrar el asunto con un acuerdo de conformidad, reconociendo que cometió dos delitos fiscales.

Pero "no existe ningún indicio" de que esas filtraciones procedan de Rodríguez ni de Salto, por lo que Montero sostiene que el proceso penal debe trasladarse a los Juzgados de Madrid, al no jugar ya el fuero penal ante el TSJM que tienen los fiscales.

Argumenta, en este sentido, que ningún dato relativo a la investigación abierta al empresario trascendió mientras el asunto estaba en manos de la Fiscalía y solo fue difundido después de que la denuncia entrara en los Juzgados de Madrid.

"Más bien parece" que las primeras filtraciones procedieron "del entorno de la defensa", asegura la Fiscalía.

Se refiere a la publicación en tres medios (Vozpópuli, El Mundo y Libertad Digital), en la noche del 13 de marzo, de noticias "no solo falsas sino también sesgadas e incompletas", que incurrían en "groseros errores" y que reprodujeron los primeros correos entre la defensa de González Amador y el fiscal Salto.

El primero de esos medios citaba expresamente a “fuentes próximas a la defensa” y todos ellos incluían el titular "falsario" de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso. La realidad es que fue la propia defensa de González Amador la que trasladó al fiscal Salto la posibilidad de cerrar el asunto con un pacto al reconocer la comisión de dos delitos fiscales.

"Curiosamente", dice el fiscal, ninguna de esas noticias iniciales son mencionadas en la querella, "ocultándose deliberadamente al órgano jurisdiccional elementos de excepcional importancia para la investigación de los hechos".

Derecho de defensa de los fiscales

Para el caso de que no se acuerde el archivo, el fiscal impugna varias de las diligencias acordadas por el juez.

Una de ellas reclama que la Fiscalía Provincial de Madrid indique qué personas, fiscales o no, han tenido acceso a las comunicaciones del abogado de González Amador.

Esa diligencia "resulta improcedente", considera el fiscal siscal, toda vez que, siendo

querellados la Fiscal Jefa Provincial y el Fiscal encargado de las diligencias de

investigación preprocesal incoadas que culminaron en la denuncia del Sr.

González, quien deba cumplimentarla desconocerá lógicamente el contenido de

la diligencia.

Instrucciones dadas para impedir que

queden a la vista, a disposición o sean entregados a personal no autorizado

documentos y soportes qué contengan datos personales. absolutamente improcedente e innecesaria. El grado de cumplimiento de la

normativa de protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal, aunque sea

en una Fiscalía concreta, es una cuestión puramente organizativa e interna. Por

eso se ha dictado la Instrucción de la FGE núm. 2/2019, que se cita

expresamente en la resolución. La Fiscalía no puede delinquir como persona

jurídica (artículo 31 quinquies CP), por lo que resulta totalmente irrelevante a los

efectos de la investigación determinar el nivel de conocimiento de la normativa

de protección de datos por parte de fiscales y funcionarios. Si se hubiese filtrado

la información por la Fiscalía, resultaría irrelevante que existiesen o no

instrucciones sobre la custodia de los datos personales: todos lo que trabajan en

una Fiscalía saben que la información que manejan es reservada, y que no

pueden filtrarla a los medios.

Sobre las actuaciones desarrolladas pr la Fiscalía tras las "violación de sguridad" producida con la divulgación de sus datos, se trata de una cuestión totalmente irrelevante para la investigación.

El objeto de estas diligencias es averiguar de dónde procede la filtración. Es indiferente si se ha comunicado la supuesta brecha al

Delegado de Protección de Datos, si se ha comunicado al perjudicado o si se ha

requerido a periodistas y medios para que se abstengan de seguir publicando.

Nuestra postura

inequívoca es que la filtración no partió de la Fiscalía, no existe un solo indicio

de ello, por lo que ni podía conocerse ni tenía que comunicarse ni incoarse

ningún expediente al respecto.Y aun en el hipotético

supuesto (que en ningún caso se acepta) de que la filtración hubiese partido de

la Fiscalía, sus autores, con total seguridad, no lo comunicarían al encargado ni

al Delegado de Protección de Datos, por lo que es evidente que en la Fiscalía no

puede haber ningún expediente al respecto.

La posible “violación de seguridad” pudo

producirse, especialmente, en el entorno del investigado por los hechos

denunciados por el Ministerio Fiscal (querellante en el presente procedimiento),

puesto que es donde de forma objetivamente constatable se produjo la primera

filtración de los correos electrónicos remitidos para alcanzar una conformidad,

como después veremos.



La publicación en los medios de comunicación social de la

interposición de la denuncia ante el Juzgado Decano de Madrid por parte del

Fiscal Sr. Salto. desde, al menos, el día 20 de febrero de 2024 , fecha de presentación de la denuncia en los Juzgados de Madrid, y

hasta el día 11 de marzo de 2024, día en el que un periodista del medio digital

ELDIARIO.ES comunicó al Sr. González que había sido denunciado por el

Ministerio Fiscal, la denuncia estuvo fuera del control exclusivo de los

querellados. Es decir, durante veinte días un número importante de personas

pudieron tener acceso a la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de

Madrid frente al Sr. González.

no se puede suponer con

absoluta parcialidad que solamente la Fiscalía sea sospechosa de la filtración de

la denuncia interpuesta frente al Sr. González, y tampoco que se hubiese

realizado por los dos Fiscales querellados, pues no existe indicio material alguno

que haga llegar a esa conclusión. Y, como no existe indicio alguno respecto de

los querellados aforados, la investigación no puede ser tachada sino como

totalmente prospectiva al estar basada en meras sospechas carentes de

virtualidad.

La nota de prensa publicada por la Fiscalía a las 10:20 horas del 14 de

marzo de 2024. se limitaba a ejercer su deber de informar a la opinión

pública con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites

que marca nuestro ordenamiento jurídico y la Instrucción de la FGE núm. 3/2005,

pues tal comunicación no contenía información que pudiera perjudicar el derecho

de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal

alguna en un ulterior procedimiento judicial que en ese momento aún no había

sido incoado. No afectaba en modo alguno a los derechos del Sr. González en

la tramitación de la causa penal por la denuncia de dos delitos fiscales y un delito

de falsedad documental, ya que los aspectos que se difundían eran

absolutamente extraprocesales y habían sido publicados por los medios de

comunicación. Y es que la nota de prensa difundida la mañana del 14 de marzo

de 2024 por la Fiscalía Provincial de Madrid no hacía sino aclarar unos hechos

que de forma inveraz y en claro detrimento de la objetividad e imparcialidad del

Ministerio Fiscal ya habían sido publicados la noche del 13 de marzo de 2024

por hasta tres medios de comunicación. un medio informativo publicó una copia del correo electrónico remitido por el

letrado del Sr. González en fecha 2 de febrero de 2024.

durante la noche del 13 de marzo y la madrugada del

14 de marzo de 2024 la confusión de los medios era total sobre cuál era la noticia

real y veraz, sin que los desmentidos a través de la dirección de comunicación

de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid

fueran atendidos ni fueran suficientes para acabar con el intento de intoxicación

informativa al que fue sometido el actuar de la Fiscalía española.

Tampoco afecta al derecho de defensa, en absoluto, la citada nota de prensa,

pues los correos electrónicos aludidos no son material probatorio. Sirva como

ejemplo que ayer mismo, 21 de mayo, diversos medios de comunicación vuelven

a recoger la intención del letrado del Sr. Gonzalez de llegar a algún tipo de pacto

con la Fiscalía para alcanzar una conformidad penal. El hecho de que dicho

acuerdo fructifique o no en absoluto afecta al derecho de defensa, al derecho a

un juicio justo ni a ninguno de los derechos consagrados en el artículo 24 de

nuestra Constitución.