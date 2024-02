Guilarte critica que la amnistía quiera "cambiar el relato": "Los jueces del 'procés' actuaron bien"

"La amnistía se ha utilizado para obtener la mayoría parlamentaria. Yo en eso no me meto. Pero que no se desacredite a los jueces. Las acusaciones de lawfare son inadmisibles", ha manifestado esta mañana Vicente Guilarte, presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial.

Guilarte ha hecho una firme defensa del papel de la Sala Penal del Tribunal Supremo en la causa sobre el proceso independentista catalán, cuando "el Estado se puso en sus manos" y los magistrados "respondieron de una manera que tenemos que poner en valor". "En ese juicio [del procés] se hizo un servicio público inestimable", añadió Guilarte, arrancando los aplausos de los asistentes a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. [El presidente del CGPJ sobre los ataques a los jueces delante de Bolaños: "Déjennos en paz"] "Que nadie cambie el relato. Los jueces actuaron correctamente. No se les puede convertir en los malos del sistema. Siempre actuaron en el marco de la más estricta legalidad", añadió. El presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces, que ha sido presentado por Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo, ha confesado que cuando aceptó asumir el cargo "nunca pensé que la independencia judicial se iba a ver tan atacada". Ha expresado su confianza en que se encuentre "a corto plazo" una solución para renovar el Consejo General del Poder Judicial. "Si eso no se produce, hay personas más cualificadas que yo para ocupar ese cargo", ha manifestado. Guilarte ha subrayado que el modelo actual de elección del CGPJ "ha entrado en crisis". "Tan importante como renovar el CGPJ es que el modelo futuro no herede las mismas deficiencias", ha sostenido. "Sería importante que de la negociación no salieran 10 activistas y 10 militantes que empezaran a intercambiarse cromos para hacer 100 nombramientos pendientes", ha dicho. [La negociación sobre el CGPJ encalla por el sistema de elección y a Reynders se le agota el tiempo] A su juicio, "no fue una buena medida la de privarnos de competencias" a través de la ley de marzo de 2021, que impide al CGPJ en prórroga de mandato hacer nombramientos de cargos judiciales. "Se pretendió que fuera una medida de presión, pero no ha funcionado y podrían haberse devuelto las competencias como signo de normalidad", según Guilarte. El presidente suplente del CGPJ ha querido hacer "autocrítica" lamentando que los vocales hayan asumido "la bipolarización entre conservadores y progresistas, que ha ido impregnando a los [cargos judiciales] designados por unos y por otros". "Estamos asumiendo que en el ámbito del CGPJ se utilicen conceptos políticos de los que hay que huir", ha afirmado.