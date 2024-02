Tres asociaciones de jueces alertan a la Comisión de Venecia de "una ley que amnistía el terrorismo"

Tres de las cuatro principales asociaciones de jueces han alertado a la Comisión de Venecia de los peligros "de una ley que amnistía el terrorismo".

Concretamente, así lo han hecho la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera judicial, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) durante la reunión que han mantenido este jueves con este órgano consultivo del Consejo de Europa dedicado a asesorar a los Estados en cuestiones constitucionales.

Fuentes presentes en la reunión relatan que el representante de cada asociación ha tenido un turno de palabra de cinco minutos de duración. La cita ha tenido lugar, a partir de las 16.30, en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La nota discrepante la ha puesto la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), que ha llamado a la mesura ante una ley "que aún no está aprobada ni conocemos su articulado definitivo".

Por parte de la AJFV ha acudido a la cita Carmen Gámiz. En declaraciones a la prensa, la magistrada ha subrayado que su asociación, en sintonía con la APM y FJI, ha advertido de que la futura Ley de Amnistía "conculca el principio de igualdad, la separación de poderes y la independencia judicial".

"Amnistía delitos como el terrorismo y la malversación", ha alertado Gámiz a los miembros de la Comisión de Venecia. La delegación internacional está integrada por Marta Cartabia, ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi; el vicepresidente de la Comisión de Venecia, Martin Kujier; el exprimer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini y Pierre Garrone. Todos ellos, antes de hacerlo con las asociaciones judiciales, se han reunido con el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y los vocales José Antonio Ballestero y Mar Cabrejas.

"[Los miembros de la Comisión de Venecia] estaban interesados en saber el parecer de las asociaciones judiciales sobre el tema [de la amnistía]", ha recalcado la representante de la AJFV a la salida de la reunión. Por parte de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura ha acudido a la cita Celso Rodríguez Padrón, que es también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que no ha realizado declaraciones a los periodistas tras la reunión.

"No ha habido unidad [de las cuatro asociaciones judiciales sobre la amnistía]", ha relatado la magistrada Carmen Gámiz.

Discrepancia de JJpD

Mientras que AJFV, FJI y la APM han alertado a la delegación internacional de los peligros de la futura ley y de los ataques de políticos a jueces, la progresista JJpD ha trasladado a la Comisión "nuestra confianza en las instituciones democráticas, que son fuertes, y el buen hacer de la Justicia ordinaria, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación Benjamín Sánchez, miembro de Jueces y Juezas para la Democracia. "Estas instituciones son las que, en último lugar, tendrán que velar por estas circunstancias", ha señalado.

"Tal y como hemos venido defendiendo en otras ocasiones, entendemos que la separación de poderes implica que nosotros, como asociación, no nos posicionamos ni a favor ni en contra y no vamos a hacer valoraciones sobre una proposición de ley que ni siquiera ha sido aprobado y no sabemos, a fecha de hoy, si va a aprobarse", ha recalcado. "Estamos hablando sobre futuribles", ha señalado.

Fuentes presentes en la reunión informan de que Jueces y Juezas para la Democracia ha alertado a la Comisión de Venecia de "la anomalía que se están produciendo" en el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de cinco años con el mandato prorrogado, sin acuerdo entre los partidos políticos para renovarlo.

Benjamín Sánchez también ha reprochado que el CGPJ "otorgue unos amparos [a jueces] y otros no [a otros jueces] por los mismos ataques [por parte de políticos]".

Durante su visita a España, la Comisión de Venecia se ha reunido con miembros del Centro de Estudios Constitucionales, con el ministro de Justicia (Félix Bolaños), con el presidente en funciones del CGPJ, con la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, grupos parlamentarios, además de con los representantes de las cuatro asociaciones judiciales.

