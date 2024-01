La número 2 de la Fiscalía investiga a Abascal por decir que el pueblo 'querrá colgar' a Sánchez

La número dos de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, ha abierto unas diligencias de investigación para determinar si lleva o no a los tribunales al líder de Vox, Santiago Abascal, por las declaraciones que hizo el pasado diciembre en el sentido de que "en un momento dado el pueblo querrá colgar a Pedro Sánchez por los pies".

La investigación de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, abierta el pasado día 10, es la respuesta a una denuncia interpuesta por el PSOE por supuestos delitos de odio e injurias, calumnias y amenazas a altas instituciones del Estado.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que, aunque el plazo de las diligencias de investigación es de seis meses, probablemente no se agotará.

[Abascal dice que 'el pueblo querrá colgar de los pies' a Sánchez y el PSOE exige a Feijóo que lo condene]

El pasado 10 de diciembre, el presidente nacional de Vox concedió al periódico argentino Clarín una entrevista con motivo de su viaje a Buenos Aires para asistir a la toma de posesión como presidente de Javier Milei.

Abascal manifestó que "Pedro Sánchez no es astuto y hábil, como la gente piensa. Un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios, tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados que tienen escrúpulos porque nos ponemos límites. Yo tengo unos límites morales. Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. Puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa, puede poner en riesgo la unidad nacional. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo por los pies".

La denuncia del PSOE extractaba, además, otras declaraciones de Abascal en el sentido de que "nosotros hemos acusado al Gobierno de España de golpe de Estado, porque según nosotros y según los jueces de derechas y de izquierdas, el Gobierno en España está aboliendo el Estado de derecho, está suprimiendo el Poder Judicial, está asaltando la Constitución".

En referencia a la amnistía de los encausados del 'procés', el líder de Vox manifestó que el Gobierno "perdona los delitos a unos políticos que han cometido los peores delitos que un representante público puede cometer, pero lo hace a cambio de votos para permanecer en el poder. Hay un acto de corrupción mayor. Yo no sé si llamarles zurdos de mierda, si llamarles canalla o como calificarlos, pero

desde luego hay que calificarlo de una manera muy dura, de una manera implacable, porque hay que decir la verdad".

¿Inviolable?

El decreto de apertura de la investigación preprocesal destaca que Abascal es diputado en el Congreso, estatuto que le confiere inviolabilidad por las manifestaciones que efectúe en el ejercicio de sus funciones.

"Ello determina que deba concretarse el contexto en el que se produjo su entrevista", señala Sánchez Conde.

Aunque la denuncia sostiene que las manifestaciones de Abascal son ajenas a su actividad parlamentaria, la teniente fiscal del Supremo - que con anterioridad fue jefa de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional- señala que la doctrina del TC ha extendido el ámbito de la inviolabilidad a "actos exteriores" a la vida de las Cámaras, que "no sean sino reproducción literal de un acto parlamentario".

Además, Sánchez Conde apunta a otro eventual límite a la acción penal contra Abascal: "debería analizarse si, en todo caso, las expresiones del denunciado deberían considerarse ·amparadas por la libertad de expresión, que goza de unos espacios muy amplios en la crítica política".

Otro aspecto es que la entrevista fue realizada en Argentina, por lo que tiene que acreditarse que los hechos son también punibles en dicho país.

En sentido contrario, el decreto subraya que en un Juzgado de Instrucción de Madrid se sigue una causa penal contra una persona que escribió en X que: ''Abascal y Monasterio colgados del puente de Vallekas como sus ídolos italianos #VallekasAntifascista".

Las diligencias fueron iniciadas, precisamente, por una querella de Vox.

Concentraciones en Ferraz

Sánchez Conde también considera que "no cabe desconectar" la entrevista de Abascal "del momento y del contexto político en que se produce".

Un momento, afirma, "de una grave agitación política, en el que determinadas asociaciones y grupos de personas de ideología afín

al denunciado u organizaciones de las que se afirma, sin que haya la debida constancia, que constituyen la marca juvenil de Vox, como Revuelta, han promovido una multitud de incidentes violentos contra las sedes del partido político denunciante".

En este sentido, la número dos de la Fiscalía General ha acordado pedir a la Policía Judicial un informe "sobre la identidad de los convocantes de las concentraciones ante la sede de la calle Ferraz del Partido Socialista Obrero Español".

Además, ha solicitado información sobre el procedimiento instado por Vox contra el tuitero mencionado.

Sigue los temas que te interesan