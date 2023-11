La socialista Zaida Cantera culpa del doble asesinato machista de Carabanchel al juez: "Las ha matado"

La exdiputada del PSOE Zaida Cantera ha culpado al juez que absolvió a un hombre que fue juzgado por supuestas lesiones a su pareja de que, posteriormente, este mismo individuo matara a la mujer y a la hija común de ambos, de 5 años de edad.

Así lo ha expresado en la red social X, en la que ha escrito: "Una mujer denuncia a su pareja por violencia machista, tiene protección por alto riesgo hasta que un juez decide que el hombre es muy bueno y lo absuelve. La Policía se ve obligada a retirar la protección. LA HA MATADO A ELLA Y SU HIJA DE TRES AÑOS. Juez y jurado".

La niña, en realidad, tiene cinco años. Y el relato de Cantera omite detalles muy relevantes para este caso. En el juicio, la mujer, de 25 años, retiró la acusación. Dado que no existían pruebas que constatasen la supuesta agresión, el Juzgado de lo Penal número 37 de Madrid absolvió al acusado. No aplicó sino el principio in dubio pro reo (es decir, en caso de duda, se falla a favor del procesado).

De esta forma, decayeron las medidas cautelares que había impuesto, antes del juicio, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4.

El juez que juzgó dicha causa absolvió al acusado después de que la denunciante asegurase que no recordaba los hechos que anteriormente había narrado. Tampoco había testigos presenciales de la supuesta pelea ni marcas que demostrasen que el varón había usado cuchillos para herir a la víctima, como ésta relató. Y el procesado negó que aquello hubiera sucedido. Por todo ello, el Juzgado de lo Penal optó por absolverle.

Fue el padre de la mujer la que le recomendó que no presentase una denuncia contra su pareja. Aun así, ésta lo hizo. No obstante, retiró después la acusación. Ella misma reconoció que cambió de postura a fin de evitar que el presunto agresor se marchara, con la hija común, a su país de origen, Perú.

Así, el 30 de octubre de 2020, el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 4 de Madrid levantó las medidas cautelares, impuestas el 15 de septiembre de ese mismo año, ya que, finalizada la instrucción, "no resultaron indicios de que en el mes de julio y en una discusión sin testigos, el investigado agrediese a la denunciante, no existiendo tampoco ninguna lesión objetivada en el parte de asistencia de tal presunto hecho".

"Y, en cuento a la presunta agresión, del día 6 de septiembre de 2020, con amenazas simultáneas con cuchillos, ningún indicio hay de esta última", rezaba aquella resolución judicial.

Zaida Cantera, además de haber sido diputada por el PSOE en el Congreso y, antes, comandante del Ejército de Tierra, forma parte de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. De hecho, fue presidenta de la delegación española en este organismo internacional hasta agosto de 2023. Está afiliada al Partido Socialista.

El Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016. Las víctimas de violencia de género pueden llamar a este teléfono, gratuito y que no deja rastro en el registro, para recibir asistencia, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata impartida por personal especializado.

Sigue los temas que te interesan