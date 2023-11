El juez Llarena dice que "una democracia no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley"

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés', ha afirmado esta noche que "una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley".

Llarena se ha expresado así al recoger el Premio Balanza de Oro que le ha otorgado el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid "por su extraordinaria contribución al mundo de la Justicia y al Estado de derecho".

Es la segunda vez en las últimas semanas que Llarena se refiere a la ley de amnistía. En una conferencia pronunciada el pasado 11 de septiembre en Burgos, el magistrado afirmó que lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno “no parece que sea una razón que tenga fuerza bastante para aprobar una Ley de Amnistía”.

En el acto organizado por el Colegio de Procuradores de Madrid, Llarena ha señalado que la distinción que ha recibido "es un incentivo para que jueces y fiscales" sigan trabajando "con responsabilidad e independencia".

"Del mismo modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento", ha dicho el magistrado.



Además del galardón a Pablo Llarena, los procuradores también han entregado una mención honorífica a título póstumo a los familiares de Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional y magistrado del Tribunal Supremo, que falleció el mes pasado a los 89 años.



El hijo de este magistrado ha agradecido el reconocimiento y ha señalado que es importante homenajear a quien fue un “fiel defensor de la separación de poderes”, informa Efe.



Por su parte, la viceconsejera de Justicia y víctimas de la Comunidad de Madrid, María del Carmen Martín García-Matos, ha intervenido durante el evento para destacar la importancia de premiar a los dos magistrados “precisamente ahora” y que “es licito preguntarse si los acontecimientos que estamos viviendo suponen un ataque a nuestro Estado de derecho”.



El presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, le ha dado las gracias a Llarena “por defender la democracia y la Constitución” y el decano del colegio de estos profesionales del mundo judicial, Alberto García, en la misma línea, ha afirmado que van a seguir al lado de “las personas que luchen por la independencia del Poder Judicial”.

