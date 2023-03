El TS reprocha a Interior la 'inadmisible interferencia' en el caso 8-M en el fallo que ampara a De los Cobos

La causa invocada por el ministro del Interior para cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid era incierta y "ajena a una inidoneidad sobrevenida para el cargo", afirma el Tribunal Supremo en la sentencia por la que ampara al mando de la Guardia Civil y revoca su destitución.

La sentencia, con ponencia del magistrado José Luis Requero, critica en términos severos la actuación del Ministerio del Interior, al que reprocha que pretendiera que Pérez de los Cobos diera información sobre la causa del 8-M pese a la orden de "absoluta reserva" dada por la jueza de instrucción a los guardias civiles a cargo de la investigación, que eran subordinados del coronel.

Esos agentes actuaban como Policía Judicial, subraya el Tribunal Supremo, y estaban "a las órdenes de la magistrada que dirigía la instrucción, sin que sea admisible interferencia gubernativa", afirma la sentencia.

Pérez de los Cobos fue destituido como responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid el 24 de mayo de 2020, casi dos años después de su nombramiento para el cargo, que es de libre designación.

Interior alegó como causa del cese "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial". Se refería a la causa abierta por la juez de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que el 23 de marzo de 2020 había abierto diligencias penales por la masiva manifestación que, con varias ministras a la cabeza, se celebró el 8-M de ese año, cuando el coronavirus ya estaba ampliamente extendido por España.

Rodríguez Medel tenía en el punto de mira al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por no haber prohibido esa manifestación pese a los riesgos existentes, y Moncloa temía que la jueza también diera la condición de investigado a Fernando Simón, el portavoz de Sanidad durante la pandemia.

Unas diligencias realizadas por los guardias civiles que investigaban a las órdenes de la magistrada y que incriminaban a Simón fueron filtradas a la Prensa. Cuando la directora de la Guardia Civil, María Gámez, pidió información sobre ellas, Pérez de los Cobos manifestó que desconocía todo lo relativo a esas diligencias porque Rodríguez Medel había dado una orden estricta a la Policía Judicial para que sólo la informasen a ella.

"No cabía cesarle"

La sentencia del Tribunal Supremo recuerda que, si bien en el ámbito orgánico la Policía Judicial está encuadrada en la Administración, "el artículo 126 de la Constitución la sitúa bajo la dependencia de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en las funciones de averiguación de delitos como garantía de la independencia y eficacia de la Justicia, de forma que lo ventilado en este litigio alcanza también a la

comprensión de esa garantía".

"La Unidad Orgánica de Policía Judicial estaba a las órdenes de la magistrada que dirigía la instrucción [del caso 8-M], sin que sea admisible interferencia gubernativa y menos si la magistrada había ordenado absoluta reserva y que sólo se la informase a ella", subraya.

"Si a las reservas propias de toda instrucción, más las deducibles real decreto que regula a la Policía Judicial, se añade la orden expresa de la magistrada de absoluta reserva, no cabe cesar a quien no formaba parte de esa Unidad Orgánica de Policía Judicial y pretextar para ello" que no informó de las diligencias incorporadas al proceso judicial.

"La razón que dio la Administración para justificar el cese", añade el alto tribunal, "es contraria a la función de la Policía Judicial, pues lo que desconocían los órganos superiores del Ministerio del Interior y sobre lo que se dice que no informó el recurrente eran las 'investigaciones y actuaciones' de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, lo que estaba expresamente prohibido por la magistrada que dirigía

la investigación".

Más aún, afirma el Supremo, "la causa invocada es ajena a una inidoneidad sobrevenida para el cargo, como lo prueba que la iniciativa de cese no procediera de los mandos y no responde a una valoración negativa de la profesionalidad e idoneidad" de Pérez de los Cobos.

