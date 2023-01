Segoviano insiste: "Lo de la autodeterminación habrá que verlo. Los asuntos no se plantean siempre igual"

"Los asuntos no siempre se plantean de la misma manera. Habrá que verlo y estudiarlo". La nueva magistrada del Tribunal Constitucional (TC) María Luisa Segoviano se reafirma en sus palabras sobre la autodeterminación de Cataluña.

En conversación con EL ESPAÑOL, la prestigiosa jurista admite que, pese a que existe jurisprudencia constitucional que cierra la puerta al ejercicio de la autodeterminación, "los temas, aunque haya un precedente, no siempre se plantean de forma idéntica".

"Si llega un asunto, se estudiará, no he dicho nada más. No digo ni que sea viable ni que no lo sea. Únicamente que, si se plantea, habrá que estudiarlo y resolverlo. Estudiarlo no quiere decir que se vaya a estimar", reitera la magistrada, sorprendida por la polémica que ayer generaron sus declaraciones a Onda Cero. Al respecto, señala que "hacer lecturas entre líneas es siempre un poquito peligroso".

Precisamente porque ya existe jurisprudencia constitucional que rechaza la autodeterminación, Segoviano subraya que "habrá que estudiarlo para, en su caso —ojo, en su caso—, decir que ya se descartó, si el asunto fuese lo mismo".

"Soy partidaria de no rechazar nada de entrada", concluye, tras insistir en que, al tratarse de un asunto tan "delicado", lo correcto es "tratarlo con delicadeza y, por eso, estudiarlo".

Maria Luisa Segoviano jurando su cargo, el pasado sábado.

Este lunes, dos días después de haber jurado su cargo como nuevo miembro del TC, Segoviano manifestó en una entrevista en el programa Más de Uno (Onda Cero) que "la autodeterminación [territorial] es un tema sumamente complejo", con "muchas aristas" y "que conviene estudiar".

La reputada jurista, primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo —la de lo Social—, fue uno de los dos nombres elegidos a finales de diciembre por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mediante un acuerdo unánime entre los vocales conservadores y los progresistas del órgano, para ocupar un sillón en el máximo intérprete de la Constitución Española.

Críticas de PP y Cs

En conversación con este periódico, el líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, afea a Segoviano sus declaraciones: "Con el debido respeto, el asunto ni es 'complejo' ni 'tiene aristas'".

Fernández es tajante: "El artículo más claro y rotundo de toda la Constitución, el número 2, consagra la 'indisoluble unidad de la nación española' y, en consecuencia, descarta tajantemente la autodeterminación".

Ciudadanos (Cs) coincide con el PP. Lejos de tratarse de un asunto complejo, el partido liberal reitera que la Constitución de 1978 es bastante clara: "Los artículos 1 y 2 no admiten interpretación: lo que es España deben decidirlo todos los españoles, no unos pocos", subraya la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en conversación con EL ESPAÑOL.

"Que en España se esté siquiera planteando la eventual constitucionalidad de trocear la soberanía nacional es una prueba más de lo que advertimos desde la tribuna del Congreso: en cuatro años, Pedro Sánchez ha conseguido debilitar más al Estado que el separatismo en décadas", reitera.

Arrimadas concluye con ironía: "La constitucionalidad de la autodeterminación es una cosa marciana". Por su parte, el diputado de Cs en el Congreso Guillermo Díaz advierte de lo "peligroso" que es "entrar en marcos construidos por el independentismo".

"He escuchado la entrevista y he tenido que volverla a poner para ver si había escuchado lo que había dicho [Segoviano]", admite Díaz, quien subraya que "el racismo, la segregación y la xenofobia, siempre, están detrás de las tesis secesionistas".

