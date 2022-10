Vocales del CGPJ no asistirán al desfile de la Fiesta Nacional por el 'ninguneo' del Gobierno

Vocales del Consejo General del Poder Judicial han decidido no asistir este miércoles al desfile de la Fiesta Nacional en el que, por primera vez, también estará vacía la silla correspondiente a la sexta autoridad del Estado, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.

El BOE publicará este miércoles la renuncia de Carlos Lesmes a esos cargos tras cuatro años reclamando, sin éxito, al PSOE y al PP la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en prórroga de mandato desde diciembre de 2018.

Nadie sustituirá al presidente del Poder Judicial ni en el desfile militar ni en la posterior recepción en el Palacio Real. Será la gran ausencia en esta celebración de la Fiesta Nacional.

Aunque el vocal más antiguo del CGPJ, Rafael Mozo -que pretende sustituir a Lesmes a partir del jueves- sí asistirá al desfile, no ocupará la tribuna de autoridades sino el habitual espacio reservado a numerosos altos cargos, entre ellos los presidentes autonómicos, los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los consejeros del Poder Judicial.

Estos últimos no han recibido la convocatoria hasta este martes, un hecho insólito. Todos los años suelen llegar juntas, y con varias semanas de antelación, las invitaciones tanto para el desfile como para la recepción de los Reyes.

Este año los miembros del CGPJ han recibido como siempre, anticipadamente, la invitación para la recepción -evento que organiza la Casa Real- pero no la del desfile. El protocolo de este último acto lo organiza el Ministerio de la Presidencia, aunque las invitaciones las distribuye, como mero buzonero, el Ministerio de Defensa.

El pasado día 6, desde el gabinete de Carlos Lesmes se hicieron gestiones para saber por qué los vocales del CGPJ no habían sido invitados al desfile. El Ministerio de la Presidencia no dio ninguna razón, pero finalmente decidió corregir la omisión y comunicó que los miembros del Consejo General del Poder Judicial iban a ser invitados.

Las invitaciones no se recibieron en el CGPJ hasta la tarde del lunes y llegaron a manos de los vocales a lo largo de la mañana del martes. "Si alguien te invita a una boda el día anterior está claro que no quiere que vayas. Moncloa no quiere que vayamos", afirma un consejero que ha decidido que acudirá a la recepción de los Reyes, pero no al desfile.

No será el único. Varios vocales propuestos por el PP darán plantón al Gobierno ante lo que consideran un "auténtico ninguneo".

Enfrentamiento

Las relaciones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el CGPJ atraviesan una etapa de conflicto después de que el Ejecutivo haya promovido una ley exprés para impedir al Consejo en funciones hacer nombramientos de cargos judiciales y a continuación una contrarreforma, también exprés, para forzarle a elegir a dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Estos últimos nombramientos son de sumo interés para el Gobierno, que debe designar a otros dos miembros del TC y, con ello, logrará una mayoría progresista en el tribunal de garantías.

El CGPJ, sin embargo, no se ha sometido al plazo legal impuesto (que venció el pasado 13 de septiembre) y a fecha de hoy sigue sin renovar el Tribunal Constitucional.

