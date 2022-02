Los jueces, contra la delegada de Violencia de Género por acusarles de encubrir la pederastia

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, junto a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han emitido un comunicado conjunto contra las declaraciones de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en el podcast presentado por Pablo Iglesias.

En el programa del pasado día 15, Rosell aseguró haber presenciado cómo "una cúpula de la carrera judicial te dice 'ya sabes lo que te espera si no archivas esto o si sigues adelante con esto'".

"Y, también en casos de pederastia, hemos visto a preparadores o a padres magistrados decirles a hijas juezas de pueblo: 'con el cura, no', 'con el obispo, no', 'con la Iglesia, no'. Quizá de ahí venga parte de la impunidad de este país", señaló en el programa La Base, que difunde la web del diario Público y conduce el exsecretario general de Podemos. Aquel día, el espacio radiofónico de Iglesias versó, en su mayoría, sobre el Poder Judicial y la "calidad democrática" de España.

Victoria Rosell entró en el Congreso de los Diputados en 2015 como independiente en las listas de Unidas Podemos. También ejerció como magistrada —pidió la excedencia para entrar en política— y fue portavoz adjunta de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD).

Los jueces consideran que la ahora delegada contra la Violencia de Género, con dichas manifestaciones, contribuye "al oscurantismo y la ocultación que dice denunciar". Y ven "gravemente irresponsable" que un "miembro destacado" del Ejecutivo "extienda sobre toda la carrera, especialmente sobre las juezas jóvenes, una sospecha generalizada de connivencia con autores de graves delitos, como la pederastia".

En su comunicado, las tres asociaciones judiciales, "sin entrar a valorar el resto de manifestaciones, fruto del prejuicio y de los tópicos manidos", reprochan que Rosell admita haber tenido conocimiento de conductas que podrían ser gravemente delictivas, "sin que haya aclarado si procedió a denunciarlas por la vía correspondiente".

"Si las ha denunciado, exigimos que aclare públicamente de cuántos casos se trata y cuál fue el resultado de su denuncia", añade el difundido. Y, si no lo ha puesto en conocimiento de las autoridades —subrayan APM, la AJFV y FJI—, "exigimos que lo haga a la mayor brevedad cumpliendo con su obligación legal de hacerlo".

"Muchas veces cedemos que hable de independencia judicial la judicatura y ésta no es una prerrogativa de la judicatura, sino un derecho de la ciudadanía", inició Rosell su participación en la tertulia de La Base.

"Precisamente, de lo que no puede ser independiente la judicatura es de la Ley. Y nos estamos encontramos grandes resistencias y reacciones a las nuevas leyes (...), como fue en su día la Ley contra la Violencia de Género o cosas que ya están en vigor como que un maltratador no puede ser un buen padre o el falso síndrome de alienación parental, que sigue aplicándose por la judicatura", criticó la otrora magistrada en el programa, en conversación con Pablo Iglesias.

Sobre las oposiciones "puramente memorísticas" a la carrera, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género también manifestó que dicho sistema "no sólo no hace jueces independientes, sino que los hace dependientes del preparador, quien normalmente es alguien de la cúpula [judicial], no ha tenido ninguna formación en Derechos Humanos ni feminismo y, con suerte, ya era juez durante el franquismo".

