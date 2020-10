Elisa Pinto pide 22 años de cárcel para Villarejo y López Madrid por amenazarla y agredirla

La dermatóloga Elisa Pinto ha solicitado que se condene a 22 años de prisión al excomisario José Villarejo y al empresario Javier López Madrid por amenazarla y hostigarla para lograr que retirara una denuncia por acoso, en un escrito donde recuerda que llegó a ser apuñalada.

Pinto, acusación particular en la causa, ha presentado ante el juzgado de instrucción número 39 de Madrid un escrito, al que ha tenido acceso Efe, donde les atribuye varios delitos: contra la administración de justicia, delito continuado de amenazas, lesiones, cohecho y homicidio en grado de tentativa, subsidiario de lesiones agravadas.

La dermatóloga subraya el hostigamiento, amenazas y seguimientos hacia ella y sus hijos a los que, indica, la sometieron López Madrid y Villarejo. Unos hechos por los que la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular, pide 17 años de prisión para ambos.

La representación de Pinto expone que a principios de 2013 comenzó a "recibir regalos, mensajes subidos de tono, encuentros deliberadamente casuales", fotografías sexuales y largas llamadas, lo que le provocó "angustia y ansiedad" que la llevaron a amenazarle con una denuncia.

Villarejo, en prisión provisional por el caso Tándem donde la Audiencia Nacional le investiga por una larga lista de delitos, entra en escena cuando López Madrid, según la dermatóloga, le contrata, en septiembre de 2013, para "hostigar" a Pinto y "evitar que denunciara" y, cuando ya lo había hecho, conseguir "los medios policiales necesarios para desacreditar su denuncia logrando que se archivara".

Elisa Pinto siguió recibiendo "llamadas y mensajes amenazantes" de López Madrid o de personas contratadas por él, e incluso denunció que "unos hombres" entraron en su terraza cuando ella no estaba.

"Puta no te acerques a Javier López Madrid, me vale madres llevarte por delante" o "vamos a pinchar a tus hijos" fueron algunos de los mensajes que recoge la dermatóloga, quien recuerda el episodio en que ambos fueron a su consulta, "la hostigaron para que no denunciara" y mantuvieron una conversación "planificada de antemano", que grabaron para usar "como prueba" contra ella.

La dermatóloga relata dos agresiones, una en enero de 2014, cuando un individuo entró en su coche y le causó "un corte con objeto punzante mientras decía 'estás indefensa'"; y otra en abril cuando, al bajarse de su vehículo, "el agresor dijo 'López Madrid quiere que cierres la boca'" y "le asestó un tajo en el abdomen por encima de la ropa".

Pinto, que identificó a Villarejo como este segundo agresor, también pone de relieve las dificultades que ha tenido para que se investiguen sus denuncias, y señala que un comisario llegó a ser apartado del caso después de que intercediera el ex número dos de la Policía Eugenio Pino.

También acusa a López Madrid de haber tenido "un trato de favor" por parte de varios excomisarios, uno de ellos Enrique García Castaño, también imputado en el caso Tándem, gracias a Villarejo, que, señala la dermatóloga, le animó a poner una "contradenuncia" contra ella para intentar archivar la suya.