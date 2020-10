Villarejo sobre Corinna: "Juan Carlos se lo llevaba a capazos, ella lo estructuró con método y 'know how'"

El antiguo comisario José Manuel Villarejo aseguró en una conversación grabada el 15 de febrero de 2017 que Corinna Larsen "sabe de empresas" y "estructuró [al rey emérito] cómo llevárselo" porque Juan Carlos I "lo hacía a capazos".

La conversación, una las miles de intervenidas en el domicilio de Villarejo tras su detención en noviembre de ese mismo año, se produjo unos meses después de que el antiguo policía visitase a Larsen en la capital británica por segunda vez. Durante una cena que pagó la empresaria alemana, ésta aseguró que "cada vez que [Don Juan Carlos] viaja al Medio Oriente vuelve con billetes" que son trasladados "en maletas" al Palacio de La Zarzuela. "Yo lo he visto con mis propios ojos. Se pone como un niño", dijo la examante del rey emérito.

En febrero de 2017, el interlocutor de Villarejo era un periodista de su confianza. "La vi [a Corinna] hace un par de meses porque le volvieron a tocar los cojones. Cada vez que le tocan los cojones me llama. Si no, no me llama", relató el excomisario.

"Le habían dicho que por qué no volvía. El otro está encoñao", afirmó. "La pava es un tía muy seductora, tiene un tarro [cabeza] brillante. Es una señora, se lo ha currado muy bien, sabe estar. Sabe de empresas, le estructuró cómo llevárselo. El otro lo hacía a capazos, sin orden. Y ella con metodología, haciendo informes, aportando un know-how".

Villarejo habla sobre Corinna: "Le estructuró cómo llevárselo"

En esa grabación, Villarejo cuenta al periodista que el CNI había logrado captar como informadora a una asistente de Corinna que trabajaba para ella en su casa de Londres. Y asegura que se dio cuenta de ello en la primera entrevista que tuvo con la examante del rey Juan Carlos, celebrada el 16 de abril de 2015.

"El primer día detecté quién era el chota [soplón] que tenía ella allí, una empleada. Estaba yo allí y no hacía más que entrar. La siguiente vez que vi a Corinna le dije 'preguntale [a la asistente] por qué se ha ido a comer con el emérito y con el troll [Félix Sanz Roldán, exdirector del CBI] cuando ha ido a España. Fíjate tu. El rey la invitó a La Marmota a comer, a ella y al troll, para sonsacarla", asegura.

Villarejo añadió que Larsen le preguntó qué podía hacer con su empleada y él le recomendó que "le siguiera la corriente y la intoxicara" a partir de ese momento para que al servicio secreto llegara información equivocada.

El comisario jubilado, ahora en prisión e investigado por numerosos delitos de corrupción, sostiene que fue la asistente de Corinna "la que da el queo [aviso] de que yo estoy allí", en casa de Larsen, "la primera vez y la segunda".

Villarejo habla sobre Corinna: "¿Una infiltrada?"

Villarejo relata a su interlocutor que tras esa segunda ocasión, que fue el 7 de octubre de 2016, funcionarios del CNI fueron a ver al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, para quejarse. Y se los encontró saliendo del despacho del DAO cuando Villarejo -que se había jubilado el mes de junio anterior- iba a reunirse con Pino.

"Los cecilios [apodo de los agentes del CNI] fueron a ver a Pino y me crucé con ellos. Me crucé con el numero dos del CNI, que al final me lo he hecho de los míos y lo han echado, lo han mandado a Londres. ¡¡Era el número dos!! Un tío muy normal, que decía: 'Si yo estoy alucinado, le estoy diciendo todos los días al jefe 'oye, que Villarejo nos interesa, que tiene unas puertas que nosotros no tenemos, que él nos lo ha ofrecido mil veces, que nunca ha puesto pegas cuando le hemos pedido, vamos a dejar de tocarle los cojones y vamos a currar con él, que nos hace mucha falta'".

Según Villarejo, la respuesta de Sanz Roldan fue que a él "nadie le echaba un pulso".

"Me crucé con él [el supuesto número dos del CNI] que iba con otro, Juan P. (...). Cuando entro, me dice Pino 'se acaban de ir estos. Esto es muy serio. ¿Cómo se te ocurre hablar con Corinna? ¿A ti quién te ha autorizado?' Le dije '¿a mi, autorizarme a qué? ¿Cuándo he ido? Un viernes, yo hago con mi fin de semana lo que me sale de la polla'. '¿Por qué no me lo has contado?' 'Yo no tengo que contarte a ti nada". Y no le conté nada".

"La estoy calmando"

"Lo que sí hice a la vuelta fue llamar a este Juan P. y le dije 'tronco, ¿cómo se le ocurre al loco de tu jefe amenazar de muerte a esta tía? ¿Estáis locos o qué?' Me dice 'no te metas en líos'. La suerte vuestra es que [Corinna] me haya nombrado a mi como su hombre de confianza y no a Javierito Saavedra o.... ¿Tu te imaginas que nombra a un abogado que le recomiendan en vez de recomendarme a mí, la que se podría liar en este país? Tontos, si lo que estoy es calmándola, diciéndole que no denuncie".

Villarejo habla sobre Corinna: "Doble juego"

En sus conversaciones con Corinna, en cambio, Villarejo asentía cuando Larsen decía que la gente del CNI es "muy maligna" y son "sucios". "Tremendo", confirmaba el comisario.

"Hay que ser rotundamente contundentes, no hay que tenerles miedo", recomendaba Villarejo a Corinna, criticando que el CNI utilizase métodos "de la mafia" para "chantajear" a la examante del rey emérito.