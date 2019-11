Reino Unido dice ahora que ha sido un "error" tildar de "desproporción" la euroorden de Ponsatí

El Gobierno ha emitido esta noche un comunicado para aclarar que la solicitud de detención y entrega a España de la exconsejera catalana Clara Ponsatí, prófuga en Escocia, "sigue pendiente de ser admitida" por las autoridades británicas y asegura que éstas han transmitido a la Embajada española en Londres que ha sido "un error" calificar de "desproporcionada" la euroorden cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

En un formulario introducido este miércoles por las autoridades policiales británicas en Sirene (el sistema de información común entre las policías de los países del espacio Schengen) se ha comunicado a Sirene-España que la euroorden contra Ponsatí "ha sido revisada por un abogado especializado del Reino Unido en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia. Han determinado que es desproporcionado con arreglo a la legislación del Reino Unido".

El documento añade que "esta orden de detención europea no ha sido certificada por el Servicio Nacional Sirene del Reino Unido y, por el momento, el Reino Unido no tomará ninguna otra medida en relación con este asunto", aunque indicaba que, en el caso de que se facilite "cualquier otra información relativa a la gravedad de la infracción" atribuida a la política fugada, "sírvase facilitarla y volveremos a evaluar nuestra decisión de no certificar esta orden de detención europea".

La comunicación recibida de Sirene-Reino Unido ha sido interpretada como un rechazo de la euroorden por parte el Reino Unido, que no la tramitaría.

Sin embargo, el Gobierno español ha aclarado que la solicitud de ejecución de una orden de detención y entrega europea es un proceso de carácter "eminentemente judicial" y que las autoridades policiales británicas, que la reciben a través Sirene, "llevan a cabo un control formal de admisión, encomendado a la National Crime Agency, antes de ordenar la detención y remitir la solicitud de entrega a las autoridades judiciales británicas".