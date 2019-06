El final de los ordenadores de Bárcenas no se dará en directo: "No todos los juicios son el procés"

El debate sobre si el juicio de los ordenadores de Bárcenas -en el que el Partido Popular se sienta en el banquillo como acusado por un presunto delito de daños informáticos- debe retrasmitirse o no en directo protagoniza la sesión de cuestiones previas del juicio que se celebra este viernes en el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid.

El juez Eduardo Muñoz Baena ya acordó que las sesiones no se retransmitieran en directo, respondiendo a la solicitud del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La acusación popular Izquierda Unida recurrió la decisión, solicitando que la sesión final del juicio se retransmitiera en directo.

Sin embargo, el presidente del Tribunal considera que dicha petición la deberían haber hecho los periodistas que cubren el juicio, volcando sobre ellos la responsabilidad. Ha comparado el juicio de los ordenadores con el del procés, que acaba de concluir en el Tribunal Supremo y sí se ha retransmitido en directo de principio a fin. Para el juez, no todos los juicios penales son iguales: "Soy favorable a retransmitir los juicios de carácter penal, todos nos hemos beneficiado del juicio del procés, pero la decisión no es trasladable a todos los juicios puesto que en aquél las propias defensas eran las interesadas y lo solicitaron".

"Estigmatiza a los acusados"

En el caso que le ocupa, el juez ha justificado la decisión de no emitir la última sesión en directo en que, además del Partido Popular, otros tres acusados se sientan en el banquillo y "una retransmisión en directo tiene carácter estigmatizador para los acusados por los excesos de las opiniones que se vierten en los programas de televisión".

Así, ha acordado que no se retransmita la última sesión para no "dañar la imagen de los acusados ni condicionar a los testigos". Una decisión que ha contado con el respaldo de la Fiscalía, que no acusa en el caso y considera que "la no retransmisión del juicio no merma la publicidad del juicio oral", ha afirmado la representante del Ministerio Público después de que el abogado de Izquierda Unida, Juan Moreno, reclamara "vamos a dar un poco de publicidad al caso".

Los hechos juzgados

En el juicio que ha arrancado en los juzgados de lo Penal de Madrid y en el que por primera vez en la historia de España un partido político, el Partido Popular, se sienta en el banquillo de los acusados, se juzga la presunta destrucción de dos discos duros del extesorero del partido, Luis Bárcenas. Éstos, que estaban en su despacho de la sede de dicho partido en la calle Génova de Madrid, contendrían información de la financiación irregular (caja B) del partido, que se investiga por otro lado en la Audiencia Nacional, según ha afirmado el propio Bárcenas.

Tres acusaciones populares, Izquierda Unida, Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) y Observatori DESC acusan a tres trabajadores del Partido Popular y al partido como persona jurídica por destruir dos discos duros en poder del extesorero.

Precisamente el hecho de que la Fiscalía no acuse plantea el primer escollo para que el juicio siga adelante, pues las defensas solicitan que se aplique la denominada doctrina Botín, por la que una acusación popular no puede sostener un proceso si no afecta al interés general.

Los tres acusados que se sientan en el banquillo como personas físicas por los presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento, por los que se piden para ellos hasta cuatro años y seis meses de prisión, son Carmen Navarro, tesorera del partido, Alberto Durán, representante legal del PP y Juan Manuel Moreno, responsable de informática. En cuanto al Partido Popular, la acusación de Izquierda Unida reclama que pague una multa de 10,9 millones de euros.