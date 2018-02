Bárcenas desvincula a Rajoy de la financiación ilegal del PP valenciano

Luis Bárcenas, el exgerente del Partido Popular nacional en la época en la que se investiga si pudo haber una financiación irregular en las campañas municipales y generales de 2007 y 2008 en la Comunidad Valenciana, ha afirmado este martes en la Audiencia Nacional que el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, tuvo constancia de que el PP valenciano quiso financiarse irregularmente por medio de pagos de empresarios, aunque defiende que éste "no tuvo por qué" contarle nada a Rajoy porque él era el responsable de los asuntos económico del partido.

Bárcenas ha reconocido que tuvo una reunión en la sede de Génova con el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, en la que éste le contó "preocupado" que el PP valenciano pretendía sufragar los gastos de la campaña de Francisco Camps con pagos de empresarios valencianos, como ellos mismos han reconocido después en sede judicial.

Bárcenas corrobora la confesión de Ricardo Costa de que le avisó sobre la preparación de facturas falsas

Según Bárcenas, ante la ausencia del tesorero en aquel momento, Álvaro Lapuerta, él mismo se reunió con Ricardo Costa, quien le transmitió lo que pretendía hacer Víctor Campos, exvicepresidente de la Comunidad Valenciana, sobre el que Bárcenas vuelca la responsabilidad de la decisión última de esa financiación irregular. Según "su opinión personal" era el tesorero "de facto" del partido en Valencia.

Luis Bárcenas dice que, cuando Ricardo Costa le transmitió con preocupación la intenciones de su partido de financiarse con pagos empresariales, él le dijo que "estaba terminantemente prohibido. Había experiencias pasadas que nos afectaban a nosotros y especialmente al PSOE". Una versión que coincide con lo que relató Ricardo Costa hace unas semanas en la Audiencia Nacional, aunque mientras Costa apuntó directamente a Francisco Camps como la persona que habría ordenado esa operativa de pagos, él apunta a su subordinado directo, Víctor Campos, la persona con la que tenía relación como gerente.

Después de esa reunión, Bárcenas ha asegurado en su declaración como testigo en el caso Gürtel Valencia que informó a Álvaro Lapuerta, quien le dijo "que no se preocupara, que él hablaría con Valencia y les diría que eso no podía hacerse", según ha reproducido en la Audiencia Nacional. "Una orden que, al parecer, no cumplieron", ha explicado el exgerente del PP madrileño.

Bárcenas defiende que Lapuerta no tuvo por qué informar al presidente del partido nacional en aquel momento, Mariano Rajoy, porque "tenía plena autonomía en los asuntos económicos".