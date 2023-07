¿Cuántas elecciones generales democráticas se han celebrado en España? Adivina la cifra correcta

Las elecciones autonómicas y municipales ya han tenido lugar en España. Ahora es el momento de las elecciones generales, que tendrán lugar el próximo domingo 23 de julio.

Sin embargo, no hace tantos años que los españoles vamos a las urnas a elegir un Presidente del Gobierno en el contexto de una democracia. De hecho, las primeras elecciones constitucionales se celebraron en marzo de 1979. La cuestión sería, desde entonces, ¿cuántas veces se ha ido a votar? Te damos la cifra correcta.

¿Cuántas elecciones generales se han celebrado en España?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que las elecciones generales de España son las elecciones en las que los ciudadanos españoles eligen a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado, las dos cámaras de las Cortes Generales.

Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados (cámara baja) y el Senado (cámara alta). En este sentido, las elecciones a Cortes Generales se celebran cada cuatro años, si bien es cierto que se pueden producir elecciones anticipadas. Esto quiere decir que el presidente del Gobierno puede disolver las cámaras y convocar elecciones anticipadas en cualquier momento, siempre que haya pasado al menos un año desde las anteriores y no esté en marcha una moción de censura.

Si nos remontamos a la Historia de España, y como ya se apuntaba anteriormente, las primeras elecciones constitucionales de la democracia se celebraron en marzo de 1979. El ganador de estas elecciones generales fue Adolfo Suárez, de la Unión del Centro Democrático, con un total de 168 escaños. Además, se produjo un hecho histórico, puesto que se alcanzó una participación del 78,8%.

Con respecto al resto de las elecciones generales que se fueron sucediendo en España, hay que tener en cuenta las siguientes fechas, así como los candidatos electos:

1977. Desde 1975 hasta el 1978 se dio el período de Transición y en este año se dieron las primeras elecciones libres tras la dictadura de Francisco Franco. Se celebraron el 15 de junio de 1977, dando lugar a las que luego fueron las Cortes constituyentes.

Desde 1975 hasta el 1978 se dio el período de Transición y en este año se dieron las primeras elecciones libres tras la dictadura de Francisco Franco. Se celebraron el 15 de junio de 1977, dando lugar a las que luego fueron las Cortes constituyentes. 1979. P rimeras elecciones generales constitucionales en España. El ganador fue Adolfo Suárez.

P elecciones generales constitucionales en España. El ganador fue Adolfo Suárez. 1982. El electo fue Felipe González.

El electo fue Felipe González. 1986. De nuevo, salió vencedor Felipe González.

De nuevo, salió vencedor Felipe González. 1989. Estas elecciones fueron anticipadas nueve meses, ya que debían haberse celebrado el domingo 22 de julio de 1990. El ganador fue Felipe González.

Estas elecciones fueron anticipadas nueve meses, ya que debían haberse celebrado el domingo 22 de julio de 1990. El ganador fue Felipe González. 1993. Fueron convocadas algunos meses antes de lo previsto, puesto que en principio el presidente del Gobierno, Felipe González, debía haber llamado a las urnas para el 28 de noviembre de ese año. E l PSOE volvió a ganar con un 38.78% de los votos.

Fueron convocadas algunos meses antes de lo previsto, puesto que en principio el presidente del Gobierno, Felipe González, debía haber llamado a las urnas para el 28 de noviembre de ese año. E PSOE volvió a ganar con un 38.78% de los votos. 1996. Felipe González se vio obligado políticamente a convocar elecciones cuando aún no habían pasado tres años de las anteriores. En este caso, el PSOE, en el Gobierno desde hacía casi 14 años, perdió las elecciones en favor José María Aznar (PP).

Felipe González se vio obligado políticamente a convocar elecciones cuando aún no habían pasado tres años de las anteriores. En este caso, el PSOE, en el Gobierno desde hacía casi 14 años, perdió las elecciones en favor José María Aznar (PP). 2000. El Partido Popular conseguía la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y se mantuvo en el poder.

El Partido Popular conseguía la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y se mantuvo en el poder. 2004. El PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero ganó con una ventaja del 4,9%.

El PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero ganó con una ventaja del 4,9%. 2008. Los resultados dieron como vencedor al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que obtuvo 169 escaños en el Congreso de los Diputados (5 más que en 2004).

Los resultados dieron como vencedor al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que obtuvo 169 escaños en el Congreso de los Diputados (5 más que en 2004). 2011. El vencedor de las elecciones fue el Partido Popular (PP), presidido y liderado por Mariano Rajoy Brey, que obtuvo en el Congreso de los Diputados una considerable mayoría absoluta.

El vencedor de las elecciones fue el Partido Popular (PP), presidido y liderado por Mariano Rajoy Brey, que obtuvo en el Congreso de los Diputados una considerable mayoría absoluta. 2015. La candidatura más votada fue la del Partido Popular (PP), liderado por el presidente Mariano Rajoy, que obtuvo en el Congreso de los Diputados una mayoría simple de 123 escaños.

La candidatura más votada fue la del Partido Popular (PP), liderado por el presidente Mariano Rajoy, que obtuvo en el Congreso de los Diputados una mayoría simple de 123 escaños. 2016. Las elecciones fueron repetidas para desbloquear una situación política inédita. El partido político más votado fue el Partido Popular (PP), presidido y liderado por el presidente en funciones Mariano Rajoy.

Las elecciones fueron repetidas partido político más votado fue el Partido Popular (PP), presidido y liderado por el presidente en funciones Mariano Rajoy. 2019 (abril). El PSOE fue la fuerza política más votada. Obtuvo el 38% de los votos con 7.513.142 votos. 123 diputados que no le fueron suficientes para gobernar.

El PSOE fue la fuerza política más votada. Obtuvo el 38% de los votos con 7.513.142 votos. 123 diputados que no le fueron suficientes para gobernar. 2019 (noviembre). Otorgaron la victoria al PSOE, que logró un total de 120 diputados.

Otorgaron la victoria al PSOE, que logró un total de 120 diputados. 2023. Este 23 de julio se decidirá de nuevo quién gobierna en España.

En consecuencia, se han celebrado 14 elecciones generales constitucionales desde 1978, sin contar las elecciones de 1977 si tenemos en cuenta que la Constitución Española no llegó hasta 1978.

Si tenemos en cuenta las elecciones de 1977 como las primeras elecciones democráticas en España, serían 15 elecciones generales. Y teniendo en cuenta que este próximo 23 de julio se convocan a los españoles a las urnas de nuevo, hablamos de 16 elecciones generales.

Las elecciones con mayor participación fueron las de 1982, y las de menor participación, las de 2016. En lo que respecta a las últimas elecciones generales, estas fueron celebradas en noviembre de 2019 con el PSOE como el partido más votado (obtuvo 120 escaños). Además, se contó con una participación del 66,23%.

¿Cuántas elecciones generales ha habido en España en verano?

Para poder conocer las primeras elecciones generales de España que se han celebrado en verano, tenemos que remontarnos a 1986. En esta ocasión, los comicios electorales se realizaban el 22 de junio. Se trató de unas elecciones generales que ganó el PSOE, con casi nueve millones de votos.

La siguiente ocasión en la que se celebraron elecciones generales en España fue en 2016. Así, el 26 de junio, también se celebraron estos comicios con el objetivo de elegir al presidente del Gobierno de España. No obstante, la celebración de estos comicios electorales en verano se debió a que después de que las cortes no invistieran a ningún candidato, se procedió a la celebración de elecciones.

Los presidentes del gobierno en España

En consecuencia, estos han sido los presidentes que España ha tenido desde la Transición:

Adolfo Suárez, UCD (julio de 1976 - febrero de 1981).

(julio de 1976 - febrero de 1981). Leopoldo Calvo Sotelo, UCD (febrero de 1981- diciembre de 1982).

(febrero de 1981- diciembre de 1982). Felipe González, PSOE (diciembre de 1982 - mayo de 1996).

(diciembre de 1982 - mayo de 1996). José María Aznar, PP (mayo de 1996 - abril de 2004).

(mayo de 1996 - abril de 2004). José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE (abril 2004 - diciembre 2011).

(abril 2004 - diciembre 2011). Mariano Rajoy, PP (diciembre 2011 - junio 2018).

(diciembre 2011 - junio 2018). Pedro Sánchez, PSOE (junio 2018 - actualidad).

