El Frente Amplio, cada vez más estrecho: Mónica García renuncia a ser candidata en la lista de Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el diputado de Sumar Enrique Santiago (d) asisten a la presentación oficial de la candidatura de la nueva coalición Frente Amplio el pasado sábado en Madrid. Fernando Villar Efe

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LO ESENCIAL Las claves Mónica García renuncia a ser la número dos de la lista de Frente Amplio por Madrid al Congreso para el 29-N y cede su puesto a Tesh Sidi. La ministra de Sanidad afirma tomar esta decisión para anteponer el bien común y centrarse en las autonómicas de 2027 como antítesis de Isabel Díaz Ayuso. Emilio Delgado encabezará la candidatura madrileña de la coalición progresista, que mantendrá a Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno. La renuncia coincide con la falta de acuerdo global con Podemos, que irá por separado salvo en la Comunidad Valenciana y Canarias.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha renunciado a ser la número dos de las listas de Frente Amplio por Madrid al Congreso de los Diputados en las elecciones del 29-N. La dirigente de Más Madrid ha cedido su puesto a Tesh Sidi, compañera de formación y también diputada en la Cámara Baja. El número uno será Emilio Delgado, como ya se había anunciado hace unos días.

García ha adoptado esta decisión tras una "profunda reflexión" y para anteponer "el bien común al interés personal", según ha confirmado a El País. La ministra seguirá siendo la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.

Con la renuncia de la ministra de Sanidad, Frente Amplio pierde a uno de sus rostros más conocidos y a una figura que en los primeros pasos de la coalición de izquierdas se barajaba como una de las posibles candidatas a la Presidencia del Gobierno, papel que finalmente desempeñará la activista Ada Colau.

Mónica García, que se enfocará ahora en ser la antítesis de Isabel Díaz Ayuso, ya dio un paso al lado con los primeros bloqueos en el proceso de configuración de la alianza. Aceptó darle el liderazgo a Colau y propuso a Emilio Delgado para liderar las listas en Madrid, que en un primer momento iba a encabezar.

Pero ese movimiento, y las ofertas de un puesto de salida a Irene Montero en la capital, no terminaron de seducir a Podemos, que ha preferido ir en solitario. Frente Amplio y la formación morada solo se presentarán juntos a las elecciones del 29-N en la Comunidad Valenciana y en Canarias.

"Más Madrid, siendo una fuerza madrileña, ha remado siempre a favor de un espacio progresista coral y confederal", ha confesado García. "Y en esa coralidad, Más Madrid tiene muchos perfiles que ofrecer. Y ahora, creo que uno de los perfiles que pueden representar a Más Madrid en la coalición y aunar más voluntades del electorado progresista es Tesh Sidi, como ha demostrado en estos años en el Congreso".

La ministra de Sanidad es una baja significativa para Frente Amplio, coalición formada por Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns, que se suma a los fracasos de integrar a Podemos y a ERC. Ambas formaciones alcanzaron un acuerdo por su cuenta por el que los morados no se presentan en Cataluña a cambio de que Gabriel Rufián haga campaña junto a Irene Montero en el resto de España.