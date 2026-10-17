El vídeo de la vergüenza: la Policía intentó evitar el asalto a Ceuta y la Guardia Civil abrió la verja por orden del Gobierno.

El vídeo de la vergüenza: la Policía intentó evitar el asalto a Ceuta y la Guardia Civil abrió la verja por orden del Gobierno

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LO ESENCIAL Las claves Un vídeo muestra la tensión entre mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Ceuta por la falta de instrucciones durante la entrada de miles de migrantes. La Guardia Civil abrió la cancela del recinto fronterizo por orden gubernamental para evitar muertes por aplastamiento ante la acumulación de personas. La AUGC y mandos policiales denuncian la falta de efectivos y de protocolos claros por parte del Ministerio del Interior a pesar de las alertas previas del CNI. El Gobierno anuncia la ampliación del espigón del Tarajal tras las deficiencias detectadas en la seguridad del paso fronterizo.

La falta de efectivos y de instrucciones claras por parte del Ministerio del Interior provocó el pasado 30 de julio momentos de tensión entre los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Ceuta, que se vieron completamente desbordados para afrontar la avalancha de más de 80.000 inmigrantes.

El vídeo que acompaña a esta noticia muestra la discusión que mantuvieron, en medio de la marea humana, los máximos responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que intentaban contener la invasión.

Cientos de personas que habían bordeado el espigón del Tarajal caminando habían accedido a un recinto abierto, situado en suelo español junto a la frontera comercial, y desde allí pretendían entrar en la ciudad.

Ante la falta de instrucciones claras por parte de la Delegación del Gobierno, el mando de la Policía Nacional era partidario de hacer retroceder por la fuerza a estos inmigrantes, hasta devolverlos en caliente por la frontera.

Fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) han precisado que en aquel embolsamiento de cientos de personas, había mujeres con niños, con un riesgo real de que se produjeran muertes por aplastamiento.

El vídeo de la vergüenza: la Policía intentó evitar el asalto a Ceuta y la Guardia Civil abrió la verja por orden del Gobierno.

Para evitar este peligro, el mando de operaciones de la Guardia Civil ordenó finalmente abrir la cancela del recinto, por la que entró a la ciudad una auténtica marea humana de inmigrantes.

Distintas fuentes consultadas por EL ESPAÑOL señalan que la orden fue impartida por el Gobierno.

El recinto donde se había producido ese embolsamiento se encuentra en suelo español, a 200 metros del espigón del Tarajal. Pertenece al área aduanera de la frontera española y antiguamente se utilizaba para inspeccionar los camiones de pescado que llegan desde Marruecos.

"Quienes se encontraban en su interior ya habían superado la línea fronteriza y estaban en territorio nacional. Por tanto, en ese punto no cabía aplicar la figura del rechazo en frontera prevista en la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000", indica la AUGC en un comunicado.

"En el interior del recinto se acumulaba una masa creciente de personas que empezaba a trepar por la propia cancela y por los muros para salir. La presión humana iba en aumento y el riesgo de aplastamiento era real e inminente", añade esta asociación.

En la tensa discusión entre los mandos de ambos cuerpos policiales estuvo presente el entonces jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, quien declaró el pasado 1 de octubre declaró como testigo ante la jueza María Tardón, que investiga la invasión de Ceuta.

Imágenes de migrantes durante la entrada masiva en Ceuta.

Sanz declaró que transmitió a su entonces superior en la Delegación del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, los mensajes que el CNI le había enviado alertando sobre el riesgo de que se produjera una entrada masiva.

Fuentes de la Guardia Civil insisten en que la situación de caos se podría haber evitado, si el Ministerio del Interior hubiera impartido protocolos claros y hubiera aumentado el número de efectivos, tras las alertas llegadas a lo largo de toda la semana previa.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este viernes la puesta en marcha del proyecto para prolongar 100 metros el espigón del Tarajal, que los inmigrantes sortearon con toda facilidad el 30 de julio bordeando la costa.

En una primera fase, el dique se prolongará 15 metros lineales mar adentro. Más tarde, se ampliará a 100 metros mediante un dique vertical,

Desde la Guardia Civil, la AUGC venía reclamando esta obra desde la tragedia del 6 de febrero de 2014, cuando murieron 15 inmigrantes que intentaban llegar a Ceuta a nado.

La falta de previsión del Ministerio del Interior, que ignoró las alertas emitidas por los servicios de información de los distintos cuerpos policiales y del CNI, acentuó el caos en la jornada del 30 de julio.

Mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, los conocidos como antidisturbios, explicaron a EL ESPAÑOL que aquel 30 de julio el dispositivo de la frontera lo componían los seis agentes de la Comisaría de Extranjería y Fronteras que gestionan como tal el paso fronterizo.

A su vez, los antidisturbios desplegados por orden de Interior eran tan solo un subgrupo de 12 efectivos para todo el paso del Tarajal y sus inmediaciones.