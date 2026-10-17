Fracasa la operación para unir a la izquierda: Podemos y Frente Amplio sólo irán juntos el 29-N en C. Valenciana y Canarias

El Frente Amplio mantendrá a la mayoría de las fuerzas de Sumar e integrará acuerdos parciales con Chunta Aragonesista en Aragón y Més en Baleares.

En la Comunidad Valenciana concurrirán bajo la marca Compromís-Front Valencià, mientras que en Canarias lo harán junto a Nueva Canarias como Unidad del Pueblo Canario.

Podemos concurrirá por separado en Madrid y apoyará a ERC en Cataluña en lugar de a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau.

Fracasa la unión de la izquierda a nivel estatal: Podemos y Frente Amplio solo se presentarán en coalición el 29-N en la Comunidad Valenciana y Canarias.

Nada cambia a la izquierda del PSOE. Después de jugar durante días al gatopartidismo, en un sainete televisado donde todos parecían estar más pendientes del relato, las cosas seguirán igual.

El Frente Amplio, la coalición que sucederá a Sumar, concurrirá a las urnas con los mismos partidos que integran ahora el grupo parlamentario: IU, Más Madrid, Comuns, Movimiento Sumar, Compromís y Chunta.

Por su parte, Podemos irá por separado en Madrid y en Cataluña apoyará a ERC en vez de Ada Colau, la candidata a la presidencia de la coalición.

Sólo hay acuerdo en Canarias y en la Comunidad Valenciana.

De nada sirvieron las ofertas in extremis. La desconfianza ya estaba instalada.

El Frente Amplio ofreció a primera hora de la noche una última oferta a Podemos con "puestos de salida prioritarios" en las circunscripciones de Madrid y Cataluña, lo que supondría que Irene Montero ocuparía el número dos de la lista madrileña.

También planteó la "incorporación" de Podemos "con todos los derechos en todas las circunscripciones" en las que se presentase el Frente Amplio.

Pero algunos morados, como Pablo Echenique, salieron a criticar la propuesta porque la oferta "implica que Podemos rompa su acuerdo con ERC", el pacto que Irene Montero firmó con Gabriel Rufián.

En Diario Red, el canal de Pablo Iglesias, fueron más allá y calificaron la propuesta de "oferta trampa", con una "redacción preparada para ser filtrada".

De ahí que los morados contraatacasen con una "propuesta" para que "no se pierda ni un voto". Podemos acusaba al Frente Amplio de bloquear acuerdos en Extremadura, País Vasco, Cantabria, Galicia y Murcia.

También aseguraba que tendía la mano al Frente Amplio en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y La Rioja pero excluían a Cataluña y Madrid del acuerdo. El objetivo: que Irene Montero lidere su candidatura por la capital.

Pero la oferta llegaba al límite, cuando quedaba apenas una hora para cerrar el registro de coaliciones.

Dos acuerdos totales

El resultado: sólo habrá acuerdo en Canarias y en la Comunidad Valenciana.

En el archipiélago concurrirán junto a Nueva Canarias bajo el nombre de Unidad del Pueblo Canario, una denominación que comunistas y nacionalistas ya utilizaron durante los primeros años de la Transición.

En el Levante, el nombre será Compromís-Front Valencià. Los nacionalistas tendrán los puestos uno y dos por la capital del Turia, mientras que los morados ocuparán el número uno por Alicante.

El principal obstáculo estaba en el número tres. En 2023, ese puesto lo ocupó Nahuel González, de IU, uno de los dirigentes mejor valorados dentro de la coalición.

Ahora tendrá que renunciar para que su puesto lo ocupe una mujer y se cumpla así con las listas cremallera, al tiempo que Podemos mantiene su cuota de poder en la candidatura.

En Aragón, el acuerdo es parcial. El Frente Amplio ha conseguido pactar con la Chunta Aragonesista, pero sin Podemos. Lo mismo sucede en Baleares con Més.

La presión para lograr un pacto fue enorme. Incluso uno de los cuatro diputados que Podemos conserva en el Congreso, Javier Sánchez Serna, reclamó un acuerdo cuando quedaban apenas 12 horas para que se cerrase el plazo.

Una postura que secundaron otros dirigentes morados, como la exnúmero dos de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, o la líder de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, que lamentaba que la izquierda estuviera enredada en "unos juegos de tronos que desmovilizan".

A la división entre Frente Amplio y Podemos se suman más problemas para la izquierda. En Andalucía habrá hasta tres papeletas, ya que Adelante Andalucía, la escisión liderada por Teresa Rodríguez, concurrirá por separado, emulando al BNG en Galicia y a Bildu en el País Vasco y Navarra.

Uno de los que contribuyó a hacer saltar por los aires el acuerdo, Gabriel Rufián, pidió "disculpas a la ciudadanía por el espectáculo dantesco" después de anunciar este pasado lunes un pacto con Podemos que suponía dejar de lado a los Comuns.

"Hemos fracasado o estamos muy cerca de fracasar", afirmaba a la entrada de la Diputación Permanente, casi como un pronóstico certero mientras otros todavía mantenían las esperanzas.

"Si no pasa, con estos bueyes tenemos que arar", sentenciaba.

Certero. Con estos bueyes tendrán que arar ahora los votantes de izquierdas.

La presentación oficial del Frente Amplio, cada vez más estrecho, será este sábado en Madrid a las 12:00.