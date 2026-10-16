Dos terroristas de ETA, en puestos de salida en las listas de Bildu para el 29-N: nunca han condenado la violencia

Ninguno de los cabezas de lista presentados por EH Bildu ha realizado una condena explícita a la violencia de ETA.

Las candidaturas presentadas para el Congreso y el Senado deben ser ratificadas por las bases de la coalición este fin de semana.

Floren Aoiz fue condenado por el 'caso herriko tabernas' y Sonia Jacinto cumplió pena por el 'caso Bateragune', condena posteriormente anulada.

EH Bildu incluye a Floren Aoiz y Sonia Jacinto, condenados por terrorismo, para encabezar sus listas al Senado por Navarra y Guipúzcoa.

EH Bildu ha elegido a dos dirigentes condenados por terrorismo, Floren Aoiz y Sonia Jacinto, para encabezar sus listas al Senado por Navarra y Guipúzcoa en las elecciones generales del 29-N.

Aoiz fue condenado por la Audiencia Nacional en julio de 2014 a un año y seis meses de prisión por integración en organización terrorista en el caso herriko tabernas, la red de locales que financiaba al entorno de ETA.

El Tribunal Supremo confirmó la condena en junio de 2015, en una sentencia que rebajó las penas a los cinco principales acusados y mantuvo las del resto, entre ellos la de Aoiz.

Nacido en Tafalla en 1966, fue miembro y portavoz de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y parlamentario foral de esa formación entre 1987 y 1997. Actualmente preside la Fundación Iratzar, vinculada a Sortu.

No es la primera vez que pasa por los tribunales. En 1997, el Supremo condenó a los 23 miembros de la Mesa Nacional de HB a siete años de cárcel por ceder sus espacios electorales a un vídeo de ETA.

El Constitucional anuló aquella sentencia en 1999.

Arnaldo Otegi y Floren Aoiz en una imagen de 2002. EFE

Por su parte, Sonia Jacinto, secretaria de Organización de EH Bildu, fue condenada a seis años de prisión por pertenencia a organización terrorista en el caso Bateragune, junto a Arnaldo Otegi.

Su condena fue anulada después. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en 2018 que los acusados no tuvieron un juicio imparcial, y el Constitucional impidió en 2024 repetir la vista.

Jacinto fue además tesorera de EHAK, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que el Supremo ilegalizó en 2008 por su vinculación con Batasuna.

Listas de Bildu

La Mesa Política de la coalición independentista ha dado a conocer este viernes sus candidaturas. Las bases deberán ratificarlas este fin de semana en una votación telemática.

Oskar Matute e Idurre Bideguren, ambos por Vizcaya, encabezarán las listas al Congreso y al Senado y asumirán las portavocías en Madrid. Mikel Otero y Josu Estarrona lo harán por Álava; Oihana Etxebarrieta y Sonia Jacinto, por Guipúzcoa, y Eneka Maiz y Floren Aoiz, por Navarra.

Las listas de EH Bildu ya estuvieron envueltas en la polémica en las elecciones municipales y forales de mayo de 2023. Covite reveló entonces que la coalición incluía a 44 exmiembros de ETA condenados, siete de ellos por delitos de sangre.

Tras la presión de las víctimas y de los partidos, Arnaldo Otegi anunció que esos siete candidatos no tomarían posesión de sus actas si resultaban elegidos. El asunto marcó aquella campaña y fue utilizado por PP y Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En las listas actuales figura también Josu Estarrona, de Alternatiba. En noviembre de 2022 cantó en una comisión del Parlamento Vasco unos versos de la bertsolari Maddalen Arzallus sobre la excarcelación del etarra Ion Kepa Parot.

El número dos por Guipúzcoa, Gorka Elejabarrieta, defendió en marzo en el Senado los recibimientos a presos de ETA excarcelados. Según dijo, mostrar alegría por acoger a quien ha cumplido su condena "no es una cuestión ilegal".

No consta que ninguno de los cabezas de lista haya condenado expresamente a ETA.

En su nota, EH Bildu asegura que sus listas apuestan por "el relevo generacional" y por perfiles con "amplia trayectoria política e institucional", con el objetivo de "ganarle la partida al bloque reaccionario".