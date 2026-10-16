Tellado, contra Mínguez tras su caída: "Su hipocresía les pasa factura; nos acusaba de buitres y tenía al especulador en casa"

Tellado extienda sus ataques a Pedro Sánchez cuestionando su criterio para elegir a sus cargos de confianza y augura su salida tras las elecciones.

Mínguez renuncia a la portavocía de la Ejecutiva Federal del PSOE, a la lista por Lérida y a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso.

El dirigente del PP reprocha a la exportavoz del PSOE el doble discurso sobre vivienda mientras su pareja acumulaba una treintena de pisos de alquiler.

Miguel Tellado critica la dimisión de Montse Mínguez afirmando que responde a que "la han pillado" y no a la coherencia política.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha presentado la dimisión de Montse Mínguez como la consecuencia de la "contradicción" entre el discurso del PSOE sobre vivienda y la coherencia política.

El dirigente popular sostiene que el caso desmonta las críticas de los socialistas a los propietarios y "su hipocresía" les pasa factura en el arranque de campaña.

Tellado ha dirigido su ataque contra quien ejercía como portavoz de la Ejecutiva socialista y de campaña, y quien iba, además, a ser ratificada este sábado como número uno de la lista por Lérida. Le ha reprochado que señalara a quienes poseían más de una vivienda mientras su pareja acumulaba una treintena de pisos destinados al alquiler.

Tellado (PP) tras la dimisión de Montse Mínguez: "No dimite por coherencia, sino porque la han pillado"

“Nos acusaba de buitres y resulta que tenía al especulador en casa”, ha afirmado el número dos del PP. Con ese argumento, ha acusado a Mínguez de gritar lecciones de "¡fuera las caretas!" desde la tribuna del Congreso mientras mantenía un discurso incompatible con la situación de su entorno.

Mínguez ha anunciado este viernes que da "un paso atrás" y fuentes del Grupo Socialista confirman a este diario que abandonará la portavocía de la Ejecutiva Federal del PSOE, además de que dejará la Diputación Permanente del Congreso. Su renuncia alcanza, así, a todas sus responsabilidades políticas.

Para Tellado, la caída de Mínguez no responde a un ejercicio de responsabilidad política, sino a la presión provocada por las revelaciones sobre su pareja. "No dimite por coherencia, dimite porque la han pillado", ha sostenido.

El dirigente popular ha asegurado que la situación de la portavoz se había vuelto "insostenible". También ha recordado que su pareja ejecutaba desahucios contra quienes no pagaban el alquiler, una acusación que ha utilizado para reforzar su denuncia de un doble discurso socialista.

Contra el PSOE

Tellado ha extendido sus críticas al conjunto del PSOE y a su estrategia electoral. Ha acusado a los socialistas de convocar las elecciones para obtener rédito político de la tragedia de una anciana y ha contrapuesto esa intención al desenlace del caso Mínguez.

El secretario general del PP ha situado también a Pedro Sánchez en el centro de su intervención. Ha cuestionado su criterio para elegir colaboradores y personas de confianza, con referencias a José Luis Ábalos, Santos Cerdán, el fiscal general del Estado condenado, Álvaro García Ortiz, y Paco Salazar.

"¿Pero dónde ficha Sánchez a sus personas de confianza? Eligió a Ábalos, a Cerdán, al fiscal general del Estado, a Paco Salazar y a Montse Mínguez", se ha preguntado con sarcasmo.

En su lectura, Mínguez no era una figura secundaria dentro del partido, sino una de las responsables de trasladar su mensaje político. Por eso ha descrito su caída como "la pérdida de un pilar" del sanchismo en pleno inicio de campaña.

El dirigente popular ha concluido con una predicción sobre el futuro del presidente del Gobierno. Ha vinculado la dimisión de la portavoz con una eventual salida de Sánchez tras las elecciones y ha asegurado que el Ejecutivo está derrotado.

"Hoy dimite la portavoz que trasladaba el mensaje del PSOE y estoy seguro de que Sánchez lo hará dentro de 45 días", ha afirmado.