Gabriel Rufián en el Congreso en un pleno del finales de septiembre. Fernando Sánchez Europa Press

Rufián lamenta el "culebrón nefasto" de las izquierdas y finiquita la candidatura única: "Pido disculpas, he fracasado"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián da por imposible una candidatura única de las izquierdas para las próximas elecciones generales y pide disculpas por el "fracaso". El candidato de ERC tildó de "culebrón nefasto" el espectáculo dado por los partidos y reconoció que estuvo a punto de dejar la política por la frustración. Rufián valoró el esfuerzo de Ada Colau para buscar la unidad, pero criticó a las direcciones partidistas por priorizar sus siglas y cálculos electorales. A pesar de las discrepancias con la dirección de ERC, se centrará en lograr el mejor resultado electoral para su formación.

"He querido irme a casa, porque todo esto me da mucha pereza. El espectáculo, el culebrón que estamos dando entre todos y todas es nefasto". Pese al tiempo verbal que deja un hálito de esperanza, Gabriel Rufián ha enterrado casi por completo cualquier posibilidad de que la izquierda concurra el 29-N en una candidatura única.

"He fracasado, hemos fracasado", ha zanjado el candidato de ERC este viernes en una entrevista en el programa El món a RAC1, a pocas horas de que se termine el plazo para registrar las candidaturas de cara a las elecciones generales anticipadas.

Rufián ha querido pedir "disculpas" a los votantes de izquierda por la incapacidad de sus partidos para ponerse de acuerdo en un "momento histórico". "Me hubiera gustado que hubiera un frente real, un entendimiento. He hecho todo lo que he podido por simplificar la oferta electoral", ha esgrimido.

También ha reconocido el esfuerzo de Ada Colau para intentar conformar el utópico frente unitario: "De ella sólo tengo buenas palabras, pero no tiene la capacidad de arrastrar a ciertas direcciones, que tienen sus propios cálculos electorales".

Rufián se ha mostrado crítico con todas las formaciones a la izquierda del PSOE por agarrarse a "las siglas" cuando la gente "se está jugando las condiciones de vida". "Ayer estuve a punto de marcharme y mandarlo todo a hacer puñetas", ha reconocido.

Pese a lanzar una crítica directa contra la dirección de ERC porque "no se creen mi idea" y por descartar una alianza con los Comuns, ha remarcado que su papel se centrará ahora en lograr "una posición ganadora para su partido". De hecho, ha utilizado una metáfora para eximirse de las decisiones de ERC: "Copito de Nieve llenaba el zoo, pero no decidía qué comía".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.