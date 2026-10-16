Podemos y el Frente Amplio irán por separados en Madrid y Cataluña, juntos en Canarias y negocian en Valencia o Baleares

En Asturias y Andalucía, Izquierda Unida liderará las candidaturas de la coalición, en medio de discrepancias con Podemos por la confluencia.

En Cataluña, Podemos pedirá el voto para ERC, en lugar de apoyar la lista del Frente Amplio que encabeza Ada Colau.

En Canarias, Nueva Canarias, IU, Podemos y Movimiento Sumar han sellado un pacto de coalición bajo la marca Unidad del Pueblo Canario.

Podemos y el Frente Amplio presentarán candidaturas separadas en Madrid y Cataluña, mientras negocian acuerdos en la Comunidad Valenciana y Baleares.

El menú de las izquierdas a lo largo de España será como la gastronomía: variable y muy regional.

Podemos y el Frente Amplio concurrirán juntos en algunas comunidades. En otras, como en Madrid y Cataluña, todo indica, a 24 horas de que se cierre el plazo, que serán papeletas diferenciadas.

El primer acuerdo se anunció en Canarias, donde el plazo para registrar las candidaturas termina una hora más tarde que en la Península.

En Canarias, los partidos Nueva Canarias -una escisión de izquierdas de Coalición Canaria que en otras ocasiones ha acudido coaligado con el PSOE- IU, Podemos y Movimiento Sumar han suscrito un acuerdo para presentarse en coalición.

El pacto incluye que renuncian a presentarse bajo el nombre de Frente Amplio y lo harán llamándose Unidad del Pueblo Canario.

Un acuerdo que ha sido saludado por todos los implicados. "Seguimos buscando acuerdos en más territorios", aseveraba Irene Montero.

Mientras que desde el Frente Amplio ponían el ejemplo de Canarias para "hacer un llamamiento a todos los partidos políticos para que, desde la generosidad y responsabilidad, avancemos hacia una gran coalición".

No será el único pacto. En aquellas comunidades donde un partido soberanista pilota las negociaciones, sí se está consiguiendo unir a Podemos y Frente Amplio.

Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde Compromís está al frente, se espera alcanzar en las próximas horas un acuerdo similar al de 2023 con Sumar.

Aunque fuentes consultadas por EL ESPAÑOL en Valencia aseguran que Esquerra Unida rechaza la oferta de los de Baldoví.

En esta ocasión, si hay pacto in extremis la papeleta la encabezará el partido valencianista seguido de aquellos partidos que se sumen. De momento, Podemos sigue en la mesa.

Lo mismo en Baleares, donde quien pilota las conversaciones es MÉS per Mallorca. Sin embargo, en otras comunidades parece que no habrá ese acuerdo.

En Asturias, Podemos ha pedido a Izquierda Unida una lista conjunta al margen del Frente Amplio pero los de Antonio Maíllo lo rechazan porque no quieren trocear las negociaciones e insisten a los morados a que se sumen a la coalición.

Se da la circunstancia de que el acuerdo del Frente Amplio incluye que IU lidere las candidaturas del Principado y de Andalucía. Sus escaños peligran por la división que crean los de Teresa Rodríguez en Adelante Andalucía.

Así que a IU, el único partido del Frente Amplio con implantación territorial en toda España, sólo les cabe aferrarse a un acuerdo para preservar estos escaños y mantener una representación potente dentro de la coalición.

Durante los últimos días, también se han celebrado primarias en los diferentes partidos. En IU, su diputado Toni Valero, coordinador en Andalucía y apoyado por el aparato, las ha ganado frente al militante extremeño Santiago Moreno con un abrumador 77,4%.

Así que tendrá un puesto destacado en una de estas circunscripciones. Menos emoción tenían las primarias de Podemos con una única candidata: Irene Montero.

Más Madrid también celebró unas primarias "vinculantes" para decidir si se integraba en el Frente Amplio, pese a ser uno de los impulsores de la coalición y haber pactado ya que Emilio Delgado encabezara la lista madrileña

Mientras tanto, Más Madrid no ha desvelado quién ocupará el número dos de la lista, para no cerrar la puerta a los morados, aunque descarta que Montero la encabece.

El acuerdo incluye a Delgado como número uno, quien defiende que no pueden dejar que lidere la candidatura Podemos porque en los últimos comicios madrileños fue una fuerza "extraparlamentaria" en la Asamblea.

Más llamativa será la situación en Cataluña, donde Podemos pedirá el voto para ERC, en contra de la candidatura del Frente Amplio que liderará Ada Colau.

Una sopa de siglas como menú de la izquierda pero que varía de ingredientes según la latitud.