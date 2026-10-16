El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo durante la rueda de prensa tras participar en la cumbre del Partido Popular Europeo celebrada este jueves en Bruselas. Diego Puerta Efe

Feijóo pide desplegar la Armada y llamar al embajador en Rabat a consultas ante las "reiteradas agresiones marroquíes"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo exige al Gobierno desplegar la Armada en Ceuta y llamar a consultas al embajador español en Rabat ante las incursiones marroquíes. El líder del PP califica estas incursiones en aguas españolas como una agresión reiterada que requiere una respuesta firme y explicaciones al máximo nivel. Las peticiones se producen tras conocerse que Marruecos envió buques de guerra a Ceuta a finales de julio y que una patrullera permaneció siete horas en aguas españolas.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que despliegue a la Armada en Ceuta y que llame al embajador español en Rabat a consultas ante las "varias invasiones marroquíes en aguas españolas" que "no son un hecho puntual"

Así lo ha manifestado en su cuenta de X en la que ha añadido que estas "invasiones" son "una agresión reiterada que exige una respuesta firme".

En su mensaje también pide convocar a la embajadora de Marruecos, pedir explicaciones a las autoridades marroquíes al máximo nivel e informar inmediatamente a los españoles de qué está pasando.

Unas reclamaciones que ha hecho tras conocerse que Marruecos envió buques de guerra a aguas de Ceuta durante la invasión de los más de 80.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio.

Además, este jueves el diario Abc ha publicado que una patrullera marroquí invadió aguas de Ceuta tras la visita de los reyes Felipe VI y Letizia y que permaneció allí durante siete horas hasta que se envió a una patrullera de la Guardia Civil.

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