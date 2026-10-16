Un diputado socialista que votará los decretos de vivienda fundó un bufete que ejecuta hipotecas para fondos buitre

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LO ESENCIAL Las claves El diputado socialista Joaquín Martínez Salmerón votará en la Diputación Permanente los decretos del Gobierno sobre vivienda tras haber fundado un bufete que ejecuta hipotecas para fondos buitre. Martínez Salmerón omitió en su declaración de bienes una sociedad inmobiliaria con un capital cercano al millón de euros de la que es administrador único, atribuyéndolo a dejadez y olvido. Según su declaración de bienes, el político percibe 195.416 euros anuales de su despacho y posee un patrimonio que incluye seis viviendas, varias plazas de garaje y un terreno rústico. El parlamentario defiende la legalidad de su actividad profesional previa y asegura que volverá al despacho de abogados una vez que finalice su etapa en la política.

El no del Congreso a los decretos de vivienda del Gobierno forzó el adelanto electoral y está copando la agenda política. Ahora, los 69 miembros de la Diputación Permanente decidirán si esos textos que tumbó la Cámara Baja ven la luz.

Uno de estos votos lo tiene el socialista Joaquín Martínez Salmerón. Pese a la postura de su formación, el diputado fundó un bufete de abogados que ejecuta hipotecas para fondos buitre, uno de los sectores que el Gobierno ha puesto en la picota en sus textos.

Además, el que fuera presidente de la Comisión de Justicia del Congreso hasta el adelanto electoral no incluyó la sociedad inmobiliaria de la que es administrador único en su declaración de bienes, pese a que la sociedad tenía un capital de cerca de un millón de euros, según informa La Verdad de Murcia.

Martínez Salmerón ha desarrollado su carrera como letrado especializado en derecho bancario, como rezaba en la página oficial de su despacho Martínez & Salmerón, fundado en 2005. Una de las principales actividades del bufete, según traslada el diario regional, era la reclamación de deudas hipotecarias impagadas.

Como parte de la banca, el despacho del socialista tenía el objetivo de que los desalojos de las familias que no podían pagar sus deudas de vivienda se ejecutaran.

El socialista votó a favor de los decretos que el Gobierno de Pedro Sánchez llevó a las Cámaras y, presumiblemente, actuará de la misma forma en la Diputación Permanente.

Según su declaración de bienes, percibe un salario de 195.416 euros anuales de esta sociedad y 11.400 por el alquiler de viviendas. Además, cuenta con 6 viviendas, "una rústica con viviendas diseminadas", una oficina, 6 plazas de garaje y 5 aparcamientos en Murcia.

La normativa del Congreso le obligó a dejar su labor como abogado. Solicitó permiso para continuar con la actividad en otra de sus sociedades, Recupera, cuyo objeto era el del recobro de deudas. Consiguió este permiso hasta finales de abril de 2024.

Vencido el plazo, abandonó la dirección del despacho y traspasó sus bienes a la empresa inmobiliaria Jomasa Geluk, sociedad fundada por él en 2023 con un capital de cerca de un millón de euros y de la que es administrador único.

Sin embargo, La Verdad no ha podido confirmar si el diputado ha vuelto a ejercer la abogacía, ya que afirma que no ha firmado ningún papel en los últimos cuatro años. Aun así, afirma que volverá al despacho tras su paso por la política y ha defendido la actividad desarrollada desde 2005.

Ha quitado importancia a su cartera de ministros, afirmando que "probablemente" sean fondos buitre, pero defiende que no hay incoherencia en votar a favor de unas leyes que pretenden limitar la compra especulativa de inmuebles a este tipo de empresas y paralizar la ejecución de desahucios.

Jomasa Geluk, la empresa de Martínez Salmerón dedicada a la compraventa de inmuebles, no fue incluida en su declaración de bienes como diputado. En declaraciones al periódico murciano, admite que escindió la empresa y traspasó el patrimonio a la nueva empresa y no lo actualizó.

El político se escuda en que el cambio no ha sido sustancial y en la "dejadez y el olvido".