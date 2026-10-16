Cuerpo admite que se necesitan "reformas" en las pensiones tras las críticas del Gobierno al PP por pedir cambios en el sistema

Las declaraciones responden a la polémica desatada tras afirmar la portavoz del PP, Ester Muñoz, que el sistema actual no funciona y 'va a petar'.

El Gobierno confirma que las pensiones se revalorizarán con el IPC para 2027 según lo establecido por ley, acusando a PP y Vox de lanzar un mensaje alarmista.

El ministro defiende que el incremento del gasto no compromete la sostenibilidad del sistema y recuerda que la AIReF consideró innecesarias nuevas medidas recientemente.

Carlos Cuerpo admite la necesidad de hacer reformas en el sistema de pensiones para absorber el gasto que supondrá la jubilación de la generación del 'baby boom'.

Carlos Cuerpo ha admitido este viernes que el sistema de pensiones necesitará "reformas" para absorber el gasto de la jubilación de la generación baby boom.

Lo hace justo cuando el Gobierno carga contra el PP por pedir cambios en el sistema.

"Tenemos que poner en marcha las reformas necesarias para que se pueda absorber y que el sistema siga siendo sostenible", ha señalado el vicepresidente primero en Onda Cero.

Eso sí, ha defendido que es justo "lo que se ha hecho con las reformas del 21 y del 23".

El ministro ha querido separar "dos mensajes muy distintos". Uno, que el gasto en pensiones crecerá en las próximas décadas, algo "más que evidente".

Otro, que el sistema no sea viable. "Decir que va a crecer el gasto no es decir que el sistema no sea sostenible", ha zanjado.

Las palabras de Cuerpo llegan después de que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, asegurara en un pódcast que el sistema de pensiones "tal y como está no funciona y va a petar". Una frase que ha colocado las pensiones en el centro de la precampaña.

Desde entonces, el Gobierno ha cerrado filas para garantizar que las pensiones subirán en 2027. Y Cuerpo ha sido el más contundente: se revalorizarán con el IPC "quiera o no quiera el señor Feijóo", porque así lo marca la ley.

"Está en la ley porque nosotros lo pusimos, en contra del voto del Partido Popular", ha recordado el vicepresidente, que ha acusado a PP y Vox de lanzar un "mensaje alarmista" a los pensionistas.

"Si hay un Gobierno del Partido Popular, en diciembre o en enero, cuando se forme, va a actualizar al IPC, porque está la ley", ha insistido Cuerpo.

El calendario lo ha fijado el propio ministro. El 27 de noviembre se conocerá el dato adelantado de inflación, que determinará la subida de 2027. El Gobierno, en funciones tras el 29-N, aprobará entonces un real decreto-ley, "si es posible antes de final de año".

¿Y cómo se paga ese aumento del gasto sin subir impuestos o recortar otras partidos o disparar la deuda? Cuerpo ha esquivado la pregunta remitiéndose al Pacto de Toledo. "Esta discusión, si me permite, ya la hemos tenido", ha respondido.

De ahí salieron las reformas de 2021 y 2023. La primera blindó la actualización con el IPC. La segunda introdujo medidas para elevar los ingresos y retrasar la edad efectiva de jubilación.

Ambas forman parte del plan de recuperación pactado con Bruselas, que obliga a revisar cada tres años si el sistema aguanta o necesita nuevas medidas. Según Cuerpo, la AIReF concluyó hace "apenas unos meses" que "no hacen falta nuevas medidas".

El ministro ha pedido "prudencia y responsabilidad" y ha retado a quien dude de la sostenibilidad de las pensiones a "demostrarlo e ir en contra de lo que están diciendo los mercados financieros, las agencias de rating y cualquier analista".

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha exigido "rigor y responsabilidad" al PP y ha defendido el sistema público como "pilar fundamental".

Feijóo, por su parte, intentó este jueves cerrar la polémica sin desautorizar a su portoz.

"Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya; se acabó", afirmó, sin mencionar a Muñoz. Y ha prometido actualizarlas con el IPC.

Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que la intención de su partido es que las pensiones estén garantizadas "a costa de lo que sea".