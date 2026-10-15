El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas Reuters

Sánchez dice "desconocer las actividades" inmobiliarias "de la pareja" de la portavoz del PSOE y ataca a Ayuso por "su aticazo"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez asegura desconocer los negocios inmobiliarios de la pareja de Montse Mínguez y ataca a Isabel Díaz Ayuso por su piso en Madrid. El presidente acusa a PP y Vox de tener un plan oculto para recortar las pensiones tras las elecciones y garantiza su sostenibilidad e incremento con el IPC. Sánchez restringe a un 'hecho puntual' la presencia de buques marroquíes en Ceuta y agradece el reconocimiento de la UE a la singularidad de las ciudades autónomas. El jefe del Ejecutivo celebra el acuerdo de la UE con China sobre coches híbridos y defiende dotar de más recursos al presupuesto comunitario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que desconoce las actividades inmobiliarias de la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que posee una treintena de viviendas en alquiler y ha recurrido a desahucios por impago.

Lejos de aclarar las dudas sobre estos negocios, Sánchez ha cambiado rápidamente de foco y ha arremetido contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por su "aticazo".

"Yo desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja", ha asegurado el presidente en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se celebra este jueves en Bruselas.

"A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda en nuestro país", ha añadido a continuación.

En este cambio de tema, Sánchez ha reclamado al PP que apoye los dos reales decretos sobre vivienda que fueron tumbados por el Pleno del Congreso, lo que precipitó el adelanto electoral, y que ahora el Gobierno pretende convalidar en la Diputación Permanente aprovechando que Junts no está representado.

"A lo mejor esto les hace replantearse sus posiciones a los grupos parlamentarios de derecha que tumbaron esos reales decretos", ha dicho.

Sánchez ha aprovechado así su presencia en una cumbre europea, una plataforma institucional, para volver a hacer campaña contra el PP y Vox, a los que ha acusado además de tener un pacto secreto para recortar las pensiones si llegan al poder.

"Me van a permitir que traslade mi perplejidad por vídeos que están circulando ahora en redes de personas afines al PP o a la ultraderecha que abiertamente dicen o bien que van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto está a punto de colapsar o piden que se callen hasta después de las elecciones".

"El plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego si les da la suma y pueden gobernar recortar a los pensionistas su jubilación", sostiene el presidente del Gobierno.

"Yo quiero trasladar a los pensionistas de hoy y de mañana absoluta tranquilidad, absoluta calma. Desde luego, el sistema público de pensiones es un sistema sostenible por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones".

Sánchez ha señalado que la revalorización de las pensiones se aprobará "antes de que finalice el año" y alega que las medidas tomadas por su Gobierno, como la subida del salario mínimo o la reducción de la temporalidad de los contratos, garantizan la sostenibilidad del sistema.

"Al final, de lo que estamos hablando es de contratos más dignos, de sueldos más dignos y por tanto el debate debería estar ahí, no debería estar en recortar a los pensionistas como quieren el Partido Popular y Vox", ha insistido.

Rebajar la tensión migratoria

Sobre la crisis de Ceuta, Sánchez ha insistido en que la entrada de buques de guerra marroquíes coincidiendo con el ataque migratorio de los días 30 y 31 de julio "fue un hecho puntual". Como prueba, ha destacado que no ha vuelto a ocurrir desde entonces.

"Estamos hablando de dos países vecinos geográficamente y este fue un hecho puntual que se produjo. Hubo una interlocución, afortunadamente siempre hay una interlocución fluida entre las armadas, y se resolvió. De hecho, fíjense que durante estos últimos meses no ha sucedido ningún hecho como ese", ha afirmado.

El presidente ha calificado la visita de los Reyes de "un paso más en la normalidad de Ceuta" y "un reconocimiento de la proximidad de todas las instituciones". También ha destacado que, desde el 10 de agosto, más de 12.000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos, 2.500 de ellas en octubre. No ha mencionado, sin embargo, las expulsiones forzosas.

Tras la carta que envió en agosto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para quejarse de la falta de solidaridad de algunos socios durante la crisis, Sánchez ha tratado este jueves de rebajar el tono del enfrentamiento. Entonces, 22 jefes de Estado y de Gobierno -todos salvo los de Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal- le respondieron con otra misiva en la que le reprochaban el "efecto llamada" provocado por la regularización masiva.

"Quiero agradecer a los Gobiernos europeos su solidaridad", ha afirmado ahora el jefe del Ejecutivo español.

Sánchez ha celebrado que el borrador de conclusiones del Consejo Europeo mencione expresamente esa "solidaridad", reconozca la "singularidad" de Ceuta y Melilla como "frontera terrestre" de Europa con África y recoja "el compromiso de las instituciones comunitarias en resolver esta crisis en Ceuta".

El debate migratorio entre los líderes europeos tendrá lugar durante el almuerzo del viernes. Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL no descartan que algunos jefes de Estado y de Gobierno vuelvan a reprochar a Sánchez su política migratoria de puertas abiertas, contraria a la línea dominante en la UE.

Por último, el presidente del Gobierno se ha felicitado por el acuerdo alcanzado por la UE con China para limitar las exportaciones de coches híbridos, que, a su juicio, demuestra que funciona la vía del diálogo que defiende España. También ha lamentado los recortes introducidos por la presidencia irlandesa en el presupuesto plurianual de la UE para 2028-2034.

Sánchez no cree que la falta de Gobierno en España en la decisiva cumbre de diciembre, después de las elecciones generales, vaya a retrasar el acuerdo. "Yo, como aspiro a seguir gobernando después, pues no será un problema", ha dicho.

"Siempre los debates presupuestarios son debates difíciles, complejos, porque hay que aunar muchas voluntades, distintas percepciones, pero creo que hay un territorio común en el que todos podemos estar de acuerdo. ¿Necesitamos más recursos para hacer frente a los desafíos comunes que tiene Europa? Yo creo que sí, que es como de perogrullo, que evidentemente necesitamos más recursos económicos", ha concluido.