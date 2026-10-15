La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, y su pareja Sergi Vélez, el lunes en los actos del 12 de Octubre. Europa Press

Mínguez lamenta "el ataque" contra ella y su pareja: asegura defender a "la ciudadanía" sobre todo "en materia de vivienda"

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LO ESENCIAL Las claves La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, defiende su labor parlamentaria y califica de 'ataque' personal y político las informaciones sobre los negocios inmobiliarios de su pareja. Su pareja opera mediante la empresa Nest Capital Homes, con al menos 30 pisos de alquiler en España, además de vinculaciones societarias en Panamá. El PP tacha de 'hipocresía' e 'incoherencia' el discurso sobre vivienda de los socialistas y reta a Mínguez a un debate sobre el sector inmobiliario. Las informaciones señalan que la empresa ejecutó procesos de desahucio y construyó un residencial de lujo en Lérida tras una modificación urbanística aprobada en 2017.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que no tiene "nada que ocultar" sobre las informaciones que se publicaron este miércoles sobre la treintena de pisos que su pareja tiene en alquiler. Una situación que ha calificado de "ataque".

En concreto, opera en actividades inmobiliarias en España a través de la empresa Nest Capital Homes, que dispone de un mínimo de 30 viviendas y estudios destinados al alquiler. Y además, como ha desvelado EL ESPAÑOL, cuenta con otras dos empresas en Panamá dentro del conglomerado empresarial de su familia.

"No tengo nada que ocultar. Mis acciones se demuestran en el Congreso, votando todas las semanas a favor de los derechos de la ciudadanía de mi país. También y por encima de todo, en materia de vivienda", ha señalado Mínguez en declaraciones a RTVE Noticias.

"Apuesto por la vivienda digna y accesible, por apartar a los fondos buitre y por que la vivienda sea de verdad un derecho. Y ahí están el Diario de Sesiones y el Boletín de las Cortes Generales", ha justificado al ser preguntado por la polémica.

Además, la portavoz del PSOE ha lamentado "el ataque" que ha "sufrido en los últimos días": "Solo se explica por la voluntad de hacer daño a mi persona y a mis siglas políticas, y no lo voy a permitir. No se puede perseguir a mi entorno para desacreditar mi actividad política. Es el PP quien legisla y vota pensando en sus intereses personales; nosotros no".

"Incoherencia"

La reacción de Mínguez llega tras la denuncia del PP, que ha tachado de "incoherencia" el relato de la portavoz del PSOE. En sus redes sociales han difundido un breve vídeo en el que llaman "hipócritas" a los socialistas.

Además, a ella la han retado a celebrar un debate "serio y en profundidad" sobre vivienda. Y es que, después de que la pasada semana la propia Mínguez difundiera una publicación en sus redes sociales con el mensaje "Votar con V de vivienda", la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, le ha replicado: "Con V de vivienda y con B de buitres".

Para todo esto, el PP se ha hecho eco de la información adelantada por Artículo 14 sobre este holding que estima la cartera en un mínimo de 30 propiedades. Asimismo, la empresa ha registrado diversos procesos de desahucio por falta de pago y, según la información, han llegado a ejecutar hasta tres procedimientos concurrentes.

Además, EL ESPAÑOL ha desvelado también que la portavoz presidió en julio de 2017 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lérida que modificó el plan urbanístico y avanzó en el nuevo modelo del sector Ciutat Jardí, en la ciudad catalana.

En una de esas fincas afectadas por la recalificación, Sergi Vélez Viola, su pareja, construyó a través de Nest Capital la urbanización residencial Botànic, que incluía viviendas dúplex, áticos y piscinas privadas en un complejo de lujo en una de las mejores zonas de Lérida.

"Menudo nido de carroñeros tenían montado. Sabían de lo que hablaban, tenían experiencia", ha afirmado Muñoz.

También la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha manifestado que la empresa de la pareja de Mínguez se llama "Nest Capital", subrayando que "nest" en inglés significa "nido". "De buitres, claro", ha destacado.