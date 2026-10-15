Merz y Mitsotakis cercarán a Sánchez en Bruselas tras admitir que se ocultó la entrada de buques marroquíes en Ceuta

Ursula von der Leyen respalda a España para lograr el retorno rápido de los asaltantes de Ceuta e impulsará una nueva normativa de emergencia frente a la instrumentalización de la migración.

El Partido Popular Europeo propone endurecer la política migratoria ante ataques híbridos, permitiendo la suspensión temporal de asilo y devoluciones rápidas sin procedimientos individuales.

Alberto Núñez Feijóo trasladará al PPE la ocultación de estos incidentes navales, calificándolos de extrema gravedad después de que el Gobierno los ocultara en el Congreso.

Friedrich Merz y Kyriakos Mitsotakis prevén ejercer presión sobre Pedro Sánchez en el Consejo Europeo tras revelarse la incursión oculta de buques marroquíes en aguas de Ceuta.

Friedrich Merz y Kyriakos Mitsotakis prevén cercar a Pedro Sánchez en el Consejo Europeo de este jueves y viernes, según fuentes del PP Europeo. Las revelaciones sobre la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta añaden un nuevo argumento a la presión por la política migratoria del socialista español y su respuesta al asalto masivo de julio.

El Gobierno conoció y respondió a las incursiones, pero Sánchez lo ocultó en su comparecencia ante el Congreso, el 3 de septiembre. Aquel día prometió "total transparencia" y anunció la desclasificación de 40 documentos de los servicios de inteligencia sobre la entrada masiva a la ciudad autónoma.

Tampoco informó a Juan Jesús Vivas, ni en su conversación telefónica del 30 de julio ni durante la visita del presidente a Ceuta al día siguiente. Así lo confirman fuentes del entorno del presidente ceutí, que conoció el episodio "por la prensa" esta semana.

Alberto Núñez Feijóo llevará las revelaciones a la reunión del PPE previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará este jueves y viernes en Bruselas. Considera los hechos de "una gravedad extraordinaria" y acusa al Ejecutivo de ocultarlos: "El Gobierno lo sabía y el presidente se fue de vacaciones".

El líder popular ya ha encontrado respaldo en el canciller alemán y el primer ministro griego. Suyas fueron varias de las aportaciones decisivas en una resolución promovida por el PP español y aprobada en la última reunión del PPE, en Toulouse los días 28 y 29 de septiembre.

Según fuentes presentes en aquella reunión, los dirigentes de la CDU alemana y de la Nueva Democracia griega añadieron cuatro enmiendas que endurecieron las propuestas sobre asilo, devoluciones y Frontex.

Además, esta ofensiva coincide con la carta de Ursula von der Leyen a los Veintisiete antes del Consejo. La presidenta de la Comisión reclama "el retorno rápido" de los asaltantes de Ceuta y señala que la UE extraerá lecciones de la crisis para su futura asociación estratégica con Marruecos.

Las incursiones y el silencio

Varias patrulleras y al menos la fragata Mohamed VI, el buque insignia de la Marina marroquí, entraron sin autorización en aguas de soberanía española los días 30 y 31 de julio. Las fuentes citadas por El País describen incursiones intencionadas y repetidas, no un tránsito accidental.

Los incidentes continuaron durante los primeros días de agosto y estuvieron a punto de provocar una colisión entre patrulleros de ambos países. España respondió con un despliegue disuasorio de la Armada y gestiones de alto nivel del Ministerio de Defensa ante Rabat que pusieron fin a las incursiones.

El Ejecutivo presenta el episodio como "un hecho puntual" resuelto en el marco de las relaciones bilaterales. La información publicada describe, sin embargo, varios incidentes que requirieron una respuesta militar y diplomática.

Feijóo pretende que estas revelaciones no queden eclipsadas por el respaldo a Ceuta y a Melilla que se espera del Consejo Europeo. El Gobierno busca capitalizar esa declaración; mientras que el PP quiere que la solidaridad con las ciudades vaya acompañada de una mayor presión sobre la gestión de Sánchez.

Respaldo en Toulouse

La resolución de la Asamblea Política del PPE en Toulouse confirma, junto al viaje a Ceuta de Manfred Weber, la capacidad del PP para incorporar el "ataque a la soberanía española" a la agenda del partido en la UE.

El texto censuraba la respuesta del Gobierno, reclamaba un despliegue permanente de Frontex en las dos ciudades autónomas españolas y responsabilizaba a Marruecos "por acción u omisión" en el ataque híbrido a Ceuta.

También califica de "irresponsable" el retraso de un mes en solicitar asistencia europea por parte del Ejecutivo español.

Según fuentes del partido en Bruselas, los representantes de la CDU de Merz introdujeron tres puntos en la resolución. El primero, reclamando medidas legislativas para denegar la entrada o efectuar devoluciones sin procedimientos individuales de asilo cuando los migrantes sean utilizados en ataques híbridos.

El segundo, que pide trasladar los observadores de derechos fundamentales de Frontex a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE. El objetivo declarado es racionalizar esa supervisión y aumentar la eficacia operativa de la agencia de fronteras como una fuerza de interposición.

Y finalmente, el cuarto punto, el que insta a los Estados del Consejo de Europa a adoptar un protocolo adicional que permita esas denegaciones de entrada y devoluciones. Esa iniciativa abre una vía distinta de la legislación de la UE, aunque persigue un objetivo similar.

Merz llega además bajo presión interna por el avance de AfD y las sospechas de deserciones conservadoras que le hagan caer como líder de su formación y como canciller.

La propuesta de Mitsotakis

Por su parte, Nueva Democracia impulsó, según las mismas fuentes, el último punto: ofrecer a los Estados la opción de suspender temporalmente las solicitudes de asilo de recién llegados en situaciones excepcionales claramente definidas.

La medida, muy similar a la que ya propuso Von der Leyen en el Debate sobre el Estado de la Unión, en septiembre, iría acompañada del retorno rápido de quienes no tengan derecho a permanecer.

Mitsotakis había defendido esa fórmula en una tribuna publicada en Politico el 4 de agosto, antes del discurso la presidenta de la Comisión. Reclamaba criterios de activación que incluyeran indicios de coordinación o facilitación por terceros países o redes criminales.

Las fuentes del PPE presentan estas enmiendas como un anticipo de las posiciones de ambos dirigentes en Bruselas. Y Feijóo buscará en la reunión previa de este jueves que sus socios mantengan esa línea dura frente a Sánchez.

Retornos y más Frontex

En la carta previa a la reunión del Consejo, Von der Leyen asegura que seguirá apoyando a España para garantizar los retornos rápidos desde Ceuta, sobre la base del compromiso de Marruecos de readmitir a quienes entraron irregularmente.

El Reglamento de emergencia que está ultimando la Comisión busca flexibilizar las normas migratorias ante ataques híbridos que la instrumentalicen, como el de Ceuta. Fuentes de la Eurocámara daban por seguro que el texto se presentaría en este Consejo, pero la carta no concreta detalles ni calendario.

El comisario de Interior e Inmigración, Magnus Brunner, planteó que Frontex pueda desplegarse en 24 horas, siempre a petición del Estado afectado. La Comisión quiere reforzar además su apoyo a los retornos, la vigilancia de redes sociales y la alerta temprana.

Sánchez, por su parte, prepara una defensa basada en resultados y cooperación exterior, mientras las fuentes consultadas anticipan otro choque con Giorgia Meloni. De hecho, España mantiene los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia, en represalia a las medidas impuestas por Italia al inicio de la crisis.

Feijóo intentará que sus aliados alemán y griego introduzcan en el debate de la cumbre lo que el Gobierno no contó sobre los buques marroquíes; Merz y Mitsotakis, de momento, ya prevén presionar para endurecer la respuesta europea ante ataques híbridos.