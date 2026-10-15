Feijóo, sobre el asalto marroquí a Ceuta: "No hay primer ministro que, si le invaden su país, felicite al invasor"

Líderes europeos como Friedrich Merz y Kyriakos Mitsotakis impulsan medidas para acelerar las devoluciones sin asilo y suspender solicitudes ante ataques migratorios híbridos.

Feijóo promete investigar lo sucedido, reclama la presencia permanente de Frontex y Europol en Ceuta y Melilla, y anuncia devoluciones inmediatas de migrantes irregulares.

El Partido Popular Europeo aprueba un documento donde sostiene que el Gobierno español ha fracasado en la protección de la frontera y respalda un futuro Ejecutivo del PP.

Alberto Núñez Feijóo denuncia en Bruselas que Pedro Sánchez ocultó la entrada de buques de guerra marroquíes en Ceuta y critica su respuesta ante la crisis.

Alberto Núñez Feijóo ha constatado la sorpresa de sus colegas del Partido Popular Europeo por que Pedro Sánchez "felicite al invasor" tras explicar la crisis de Ceuta en la reunión del Partido Popular Europeo previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en Bruselas.

El líder del PP ha explicado en la sede del PPE que el presidente del Gobierno español ocultó la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas españolas.

"No hay primer ministro que, si le invaden su país, felicite al invasor", ha sentenciado en Bruselas, a modo de explicación de la reacción de los líderes populares, incluida la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

El líder del PP ha descrito un ambiente de reproche a la respuesta del Gobierno español entre sus socios europeos, aunque ha evitado detallar sus comentarios. "Los líderes europeos están muy sorprendidos", ha asegurado, antes de contraponer las iniciativas de la oposición a la actuación de Sánchez.

Sus declaraciones confirman el clima de presión que había adelantado EL ESPAÑOL: Friedrich Merz y Kyriakos Mitsotakis prevén cercar a Sánchez por el caso Ceuta. Este diario publicó que ambos impulsaron, a través de sus partidos, las propuestas del PPE para endurecer la respuesta europea ante los ataques migratorios híbridos.

Feijóo ha agradecido a Von der Leyen y Manfred Weber su "defensa de la integridad territorial" española, que considera "sin duda, muy superior" a la de Sánchez, que "ha pedido mirar hacia otro lado".

De hecho, el documento aprobado por el PPE este jueves sostiene que "el Gobierno español ha fracasado" en impedir que la frontera fuera desbordada y expresa su respaldo a un futuro Ejecutivo encabezado por el PP.

Feijóo se ha comprometido a investigar lo ocurrido si llega al Gobierno, incluida la presencia de la fragata y las patrulleras marroquíes, y a trasladar las conclusiones a la Comisión Europea. "Sánchez ha hecho todos los esfuerzos para ocultar lo que ha ocurrido", ha denunciado, antes de prometer: "Todo se sabrá, doy mi palabra".

También ha reclamado acelerar el reglamento europeo de emergencia para responder a la instrumentalización migratoria y ha anunciado que utilizará sus instrumentos "de inmediato" para devolver a quienes permanecen irregularmente en España, como también adelantó este periódico.

El líder del PP, ha pedido una presencia permanente de Frontex y Europol en Ceuta y Melilla y ha acusado a Sánchez de "reclamar herramientas, votar luego en su contra y, encima, no aplicarlas".

Merz y Mitsotakis

La presión sobre Sánchez llega precedida de una resolución aprobada en la última asamblea del PPE, en Toulouse (Francia), a finales de septiembre, y promovida por el PP español.

Según fuentes europeas de esta formación, el canciller alemán Merz inspiró tres enmiendas introducidas por la CDU para impulsar las devoluciones sin procedimientos individuales de asilo ante ataques híbridos y convertir a Frontex en una agencia de interposición.

El premier griego Mitsotakis impulsó, por su parte la propuesta de suspender temporalmente las solicitudes de asilo en situaciones excepcionales de presión migratoria instrumentalizada.

Y el texto aprobado este jueves por los líderes del PPE refuerza ese mensaje: contrapone la gestión española a la de Grecia, Polonia y Finlandia y afirma que "el próximo gobierno español, encabezado por el Partido Popular", también frenará esos asalto masivos.

"Sánchez no es fiable"

Y es que Feijóo ha dicho "haber constatado" desde su llegada al frente del PP, en 2022, la pérdida paulatina de credibilidad y de imagen de España en la UE por culpa de "la nula fiabilidad de Sánchez como socio y aliado".

El líder del PP ha vinculado la crisis con un deterioro de la confianza de los socios europeos en España. "Aquí se pide fiabilidad, y Sánchez no es fiable", ha afirmado, antes de relacionar esa desconfianza con la información omitida sobre los buques marroquíes y con las discrepancias en materia de inmigración.

El dirigente popular ha defendido que la política exterior necesita "rigor, flexibilidad y fiabilidad" y ha acusado al Gobierno de destruir alianzas.

"No hay que confundir la importancia con la extravagancia", ha señalado sarcástico, al reclamar una diplomacia que permita participar en las decisiones y construir acuerdos.

También ha justificado las dudas del Gobierno de Giorgia Meloni en Italia sobre la gestión española de los movimientos migratorios.

Según su versión, Roma pidió garantías de que "los invasores" no se desplazarían hacia su territorio: "España no las dio e Italia actuó en consecuencia".

Por eso, añadió que a partir del 29 de noviembre, fecha de las elecciones, "España volverá a ser fiable".

Y remató: "Si esto me pasa a mí, hablaría con la señora Meloni", ha asegurado, "y me creerá, porque yo soy fiable, y digo y diré lo mismo en Bruselas que en Madrid".

Fronteras e investigación

El líder del PP ha organizado sus peticiones sobre Ceuta en tres ámbitos: presencia europea, instrumentos de defensa e investigación.

Además de un "despliegue permanente" de Frontex y Europol en Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones.

Sobre el reglamento de emergencia, Feijóo ha exigido su aceleración y ha anunciado el compromiso de Von der Leyen de que esté "aprobado antes de fin de año", para que él pueda "aplicarlo de inmediato" una vez llegue a la Moncloa.

Según lo anunciado por la presidenta de la Comisión, "permitirá devoluciones inmediatas y la suspensión del derecho de asilo ante supuestos de instrumentalización migratoria".

Feijóo ha presentado esa respuesta como una obligación europea ante lo que considera una agresión a la soberanía española y de la UE. "Cuanto más tiempo pasa, más preguntas surgen sobre lo que realmente pasó", ha añadido al explicar su compromiso de "investigarlo todo".

El presidente del PP ha recordado sus cinco visitas a Ceuta, la resolución parlamentaria que prosperó en el Parlamento Europeo "en contra del PSOE" y el viaje de Weber a la ciudad.

Con ese balance ha contrapuesto sus gestiones a las vacaciones de Sánchez "fumándose un puro en una residencia oficial durante 25 días" y ha prometido defender la frontera "con todos los instrumentos constitucionales".